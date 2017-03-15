Пропавший физик-ядерщик из Новосибирска провел несколько лет в плену в Казахстане

Так выглядит Юрий Образцов сейчас

Сотрудники торгового центра в Казахстане нашли мужчину, рассказавшего, что он житель Новосибирска и провел несколько лет в плену в фермерском хозяйстве.





Обнаружили мужчину в ТЦ 10 марта.





«Я работаю в торговом центре "Алтын Тараз" на привокзальной площади. И охрана сообщила, что с утра сидит человек на лавочке. Мы посмотрели видеокамеры и увидели, что человек целый день то выходит на улицу, то сидит на лавочке. Подошли к нему, спросили, что случилось. Он рассказал историю, что второй день в городе Алматы, добрался на попутках из какого-то аула в Казахстане. Доехал до вокзала, хотел попасть на поезд в Новосибирск, но у него нет документов», — рассказала организовавшая поиск родственников мужчины Тамара Полуэктова.







Мужчина представился Юрием Джановичем Образцовым, сказал, что ему 54 год и он прописан в Новосибирске на ул. Жемчужная, 24.







По словам мужчины, он физик-атомщик, приехал в Казахстан с каким-то грузом 4 года назад, после чего оказался на каком-то фермерском хозяйстве практически в рабстве.





Мужчина утверждает, что его оттуда не выпускали и избивали, но, где находится это хозяйство, он не помнит.





Тамара Полуэктова рассказала, что Юрий истощен, у него проблемы со зрением и памятью, повреждена нога.







«Но, судя по его рассказам, у него что-то с памятью. Он вспоминал имена и единственное имя, которое совпало, — бывший его начальник. Мы дозвонились, он подтвердил, что работал с ним, но в 2004 году, почему мы и подозреваем, что мужчина здесь находится долго. Родственников найти не можем. Все телефоны, что нашли в интернете, либо отключены номера, либо сменились хозяева», — рассказала Тамара.







Женщина уточнила, что сегодня, 15 марта, ей позвонили из полиции Казахстана и сообщили, что они получили данные из новосибирской полиции о розыске Юрия Образцова. Сейчас Тамара и Юрий Образцов едут в полицию.







Помогавший Тамаре с поисками родственников Образцова координатор новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин подтвердил, что на фото Юрий Образцов и он действительно находится в федеральном розыске с 2014 года.







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