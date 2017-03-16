Автовокзал стал местом антитеррористических учений ФСБ

На автовокзале должны предотвратить условный теракт
На автовокзале должны предотвратить условный теракт

Сегодня, 16 марта, на новосибирском автовокзале пройдут тактико-специальные учения «Циклон» для сотрудников ФСБ, спасателей и полиции.


«Мероприятия проводятся, чтобы отработать механизм применения антитеррористических мер по предотвращению возможной чрезвычайной ситуации на объекте наземного пассажирского транспорта. Учение утром не повлияет на повседневный режим работы автовокзала», — заверили в пресс-службе УФСБ России по НСО и добавили, что операция будет направлена на пресечение условного теракта.


В связи с этим ФСБ просит граждан с пониманием отнестись к ситуации и выполнять требования сотрудников правоохранительных органов. «Рекомендуется воздерживаться от действий, влекущих за собой нарушение общественного порядка, не затруднять проведение учений», — попросили в пресс-службе ведомства.


Источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, сообщил, что учения начнутся около 8 утра, в них примут участие представители всех силовых структур региона. Автовокзал должны оцепить.


Силовики и спасатели регулярно проводят учения в Новосибирске и области. Сейчас основная их часть посвящена борьбе с паводком. Так, 16 февраля сотрудники МЧС отработали новый вид спуска с вертолета.

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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