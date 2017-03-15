В Новосибирском зоопарке поселились 8 пугливых птиц с хохолком на голове

Турако гвинейский

Самолет привез в Новосибирский зоопарк 8 экзотических птиц с длинным хвостом, но посмотреть на них посетители смогут только с наступлением тепла.





Четыре турако фиолетовых и четыре турако гвинейских прилетели в Новосибирск из Московской области в конце февраля. Всем птицам по 2 года, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.







«Они в настоящее время сидят еще в карантинных помещениях и, скорее всего, будут доступны посетителям только в теплое [время года]. Когда тепло наступит, мы будем высаживать их уже на улицу. Пока такой период идет — мы их не будем пересаживать, они достаточно пугливые, и лишний стресс им не очень нужен», — рассказали в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило.







Турако фиолетовый





Также недавно Новосибирский зоопарк заказал в свою коллекцию синего ушастого фазана и белоголового орлана.







Справка: Турако (лат. tauraco) — длиннохвостые птицы с прямым хохолком из перьев на голове. Их размер — от 35 до 45 см. Окраска оперения чаще всего металлически зеленая и синяя. Живут преимущественно в кронах деревьев в лесах и саваннах Африки, питаются молодыми побегами, насекомыми, ягодами и плодами.

