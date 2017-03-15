Новорожденный кенгуренок попался в объектив веб-камеры зоопарка

Пока веб-камера поймала только одного кенгуренка, второй сидит в материнской сумке
Пока веб-камера поймала только одного кенгуренка, второй сидит в материнской сумке

Детеныши кенгуру Беннетта, которые недавно родились в Новосибирском зоопарке им. Ростислава Шило, попали в объектив веб-камеры.


О рождении кенгурят сотрудники зоопарка сообщили вчера, но не предоставили фотографий, поскольку детеныши только начали вылезать из материнских сумок. Сегодня корреспондент НГС.НОВОСТИ заметила двух кенгурят на записи с веб-камеры ТТК, установленной в вольере.


Один детеныш по-прежнему прячется в материнской сумке, так что видна только голова. Второй уже вполне резво выпрыгивает и перемещается по вольеру. В зоопарке пояснили, что всего кенгурят родилось четверо.


Кроме кенгурят в Новосибирском зоопарке родителями недавно стали лемуры и сервалы. У них родилась двойня.

Анна Наумцева
Скриншот nsk.myttk.ru

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