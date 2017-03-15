Четырех новосибирцев назвали лучшими современными художниками страны

Лозунг одной из «Монстраций» «Здесь вам не Москва» можно назвать одним из главных лозунгов всей выставки, считает Евгений Иванов
Лозунг одной из «Монстраций» «Здесь вам не Москва» можно назвать одним из главных лозунгов всей выставки, считает Евгений Иванов


Новосибирцы попали в число художников, отобранных со всей страны для первого Триеннале современного российского искусства — крупнейшего проекта-исследования московского частного музея «Гараж».


Триеналле российского современного искусства проходит с 10 марта по 14 мая в музее «Гараж» в московском Парке Горького
Триеналле российского современного искусства проходит с 10 марта по 14 мая в музее «Гараж» в московском Парке Горького


Инсталляция «Союз художников России» от арт-сообщества «ЗЗ+1», в которое вошли 33 художника из разных городов страны
Инсталляция «Союз художников России» от арт-сообщества «ЗЗ+1», в которое вошли 33 художника из разных городов страны


«На выставку в "Гараже" попали я, Маяна Насыбуллова, Артём Лоскутов и Константин Скотников. Кураторы "Гаража" ездили и изучали современное искусство по всей России, и в Новосибирск прошлой осенью приезжали, общались с художниками… Там все на выставке есть: фото, видео, объекты, живопись», — рассказал НГС.НОВОСТИ фотограф Евгений Иванов.


Проект «Метрополис» создан Владимиром Селезневым из нижнетагильского мусора
Проект «Метрополис» создан Владимиром Селезневым из нижнетагильского мусора


Кураторы «Гаража», по словам Евгения Иванова, объездили свыше 40 городов и встретились с более чем 200 художниками. На выставку в итоге отобрали со всей страны 68 человек. Остальных будут представлять на следующих таких выставках, которые будут проходить раз в 3 года. Все работы была разделены по нескольким направлениям: «Искусство действия», «Верность места», «Авторские мифологии», «Локальные истории искусства», «Морфология улиц» и др.


Маяна Насыбуллова с проектом «Актуальный янтарь» — в искусственном янтаре застыли свидетельства уходящей эпохи
Маяна Насыбуллова с проектом «Актуальный янтарь» — в искусственном янтаре застыли свидетельства уходящей эпохи


У Евгения Иванова на Триеннале отобрали цикл фотографий об уличном поэте, у Артёма Лоскутова — фото- и видеоработы с «Монстраций», а также лозунг одной из акций «Здесь вам не Москва». Маяна Насыбуллова представит проект «Актуальный янтарь», а Константин Скотников примет участие в выставке в конце марта с докладом на тему современного искусства.


Перед Триеннале кураторы «Гаража» объездили более 40 городов и пересмотрели работы двух сотен художников
Перед Триеннале кураторы «Гаража» объездили более 40 городов и пересмотрели работы двух сотен художников


В конце января НГС.НОВОСТИ рассказали о выставке современного искусства, которая состоялась в цоколе дома на пр. Димитрова, 6 — помещении, ранее известном как галерея современного искусства SoMA. 


Проект «Женское. Мужское. Красное» Ильгиза Хасанова из Казани
Проект «Женское. Мужское. Красное» Ильгиза Хасанова из Казани


Справка: частный музей «Гараж», который находится на территории Парка Горького, основан в 2008 году Романом Абрамовичем и Дарьей Жуковой. На сайте музея сообщается, что это первая в России филантропическая организация, направленная на развитие современного искусства и культуры. 

Илья Калинин
Фото Евгения Иванова

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