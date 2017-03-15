Четырех новосибирцев назвали лучшими современными художниками страны

Лозунг одной из «Монстраций» «Здесь вам не Москва» можно назвать одним из главных лозунгов всей выставки, считает Евгений Иванов







Новосибирцы попали в число художников, отобранных со всей страны для первого Триеннале современного российского искусства — крупнейшего проекта-исследования московского частного музея «Гараж».







Триеналле российского современного искусства проходит с 10 марта по 14 мая в музее «Гараж» в московском Парке Горького







Инсталляция «Союз художников России» от арт-сообщества «ЗЗ+1», в которое вошли 33 художника из разных городов страны







«На выставку в "Гараже" попали я, Маяна Насыбуллова, Артём Лоскутов и Константин Скотников. Кураторы "Гаража" ездили и изучали современное искусство по всей России, и в Новосибирск прошлой осенью приезжали, общались с художниками… Там все на выставке есть: фото, видео, объекты, живопись», — рассказал НГС.НОВОСТИ фотограф Евгений Иванов.







Проект «Метрополис» создан Владимиром Селезневым из нижнетагильского мусора







Кураторы «Гаража», по словам Евгения Иванова, объездили свыше 40 городов и встретились с более чем 200 художниками. На выставку в итоге отобрали со всей страны 68 человек. Остальных будут представлять на следующих таких выставках, которые будут проходить раз в 3 года. Все работы была разделены по нескольким направлениям: «Искусство действия», «Верность места», «Авторские мифологии», «Локальные истории искусства», «Морфология улиц» и др.







Маяна Насыбуллова с проектом «Актуальный янтарь» — в искусственном янтаре застыли свидетельства уходящей эпохи





У Евгения Иванова на Триеннале отобрали цикл фотографий об уличном поэте, у Артёма Лоскутова — фото- и видеоработы с «Монстраций», а также лозунг одной из акций «Здесь вам не Москва». Маяна Насыбуллова представит проект «Актуальный янтарь», а Константин Скотников примет участие в выставке в конце марта с докладом на тему современного искусства.







Перед Триеннале кураторы «Гаража» объездили более 40 городов и пересмотрели работы двух сотен художников







В конце января НГС.НОВОСТИ рассказали о выставке современного искусства, которая состоялась в цоколе дома на пр. Димитрова, 6 — помещении, ранее известном как галерея современного искусства SoMA.





Проект «Женское. Мужское. Красное» Ильгиза Хасанова из Казани







Справка: частный музей «Гараж», который находится на территории Парка Горького, основан в 2008 году Романом Абрамовичем и Дарьей Жуковой. На сайте музея сообщается, что это первая в России филантропическая организация, направленная на развитие современного искусства и культуры.

