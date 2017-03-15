У пропавшего в Великую Отечественную войну солдата нашлись родственники под Новосибирском

​Вкладыш из медальона Ивана Алексеевича Чапайкина, который был без вести пропавшим с ноября 1941 года
​Вкладыш из медальона Ивана Алексеевича Чапайкина, который был без вести пропавшим с ноября 1941 года

Поисковикам удалось найти в Новосибирской области родственников солдата Великой Отечественной войны, который погиб под Ленинградом в 1941 году.


«Почти 7 месяцев в Алтайском крае и в Новосибирской области мы пытались найти его родных. В результате большой работы, проделанной нашими алтайскими коллегами, вчера они нашли у нас в Новосибирской области одну из дочерей солдата и его внучку, которые сегодня проживают в городе Бердске», — рассказала сегодня, 15 марта, руководитель 52-й поисковой экспедиции «Поиск — мужество, героизм и воля» Сибирского кадетского корпуса Наталья Некрасова.


Останки солдата и его медальон участники этой экспедиции обнаружили 23 августа 2016 года в районе города Отрадное Ленинградской области. Находку сделал кадет Сибирского кадетского корпуса Леонид Цымбалов. 


«По прибытию на базу в город Кириши <…> капсула была вскрыта и расшифрован вкладыш, где значилось: 


Чапайкин Иван Алексеевич 1909 года рождения, старший сержант, уроженец города Новосибирска, призван в августе 1941 года Змеиногорским РВК Алтайского края. Жена — Чапайкина Нина Никифоровна. 


Мы пробили по общей базе данных Центрального архива Министерства обороны данные о солдате, и оказалось, что он числится пропавшим без вести в ноябре 1941 года <…> Останки солдата похоронены 2 сентября 2016 года со всеми почестями на воинском мемориале города Отрадное», — описала ситуацию руководитель экспедиции.


Как отмечает Наталья Некрасова, информацию о найденном медальоне поисковики передали на телевидение, видеосюжет о находке вышел в Новосибирской области и Алтайском крае. К работе подключились алтайские поисковики, которым 14 марта и удалось найти родственников солдата. 


По словам руководителя экспедиции, и 89-летняя дочь солдата, и его внучка встретили известие о находке очень эмоционально, обе плакали, поэтому вчера поисковики не стали их подробно обо всем расспрашивать. «Мы предполагаем, что в 53-ю экспедицию, которая состоится в апреле, мы, конечно, пригласим с собой Светлану Кокорину — внучку солдата, чтобы она побывала там, где ее дед погиб, защищая Родину», — добавила Наталья Некрасова.


Осенью 2016 года НГС.НОВОСТИ рассказывали еще о двух новосибирских солдатах, останки которых поисковики нашли в Новгородской области. Один из погибших удивил новгородцев небывалым ростом.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Натальей Некрасовой

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