Росавтодор доказал в Госдуме важность четвертого моста

Депутаты Госдумы ознакомились с проектом четвертого моста через Обь

Глава Росавтодора Роман Старовойт представил Госдуме проект четвертого моста через Обь как один из приоритетных для строительства на средства от «Платона».





Роман Старовойт встретился с депутатами Госдумы 14 марта. Он назвал им девять приоритетных дорожных объектов, которые должны построить на средства системы сбора платы за проезд «Платон». Среди них оказался четвертый мост через Обь в Новосибирске.







«55 млрд за счет сборов системы "Платон" планируется выделить на строительство трех региональных проектов. В частности, предполагается профинансировать строительство моста через Обь в Новосибирске», — уточнили в пресс-службе ведомства. Два других проекта — это транспортный обход Хабаровска и Восточный обход Перми.







Четвертый мост через Обь и раньше называли претендентом на федеральный грант, случится ли это должна решить правительственная комиссия. Губернатор НСО Владимир Городецкий в феврале на встрече с журналистами говорил, что заседание, предположительно, состоится в начале года.







Система «Платон» заработала в России с 15 ноября 2015 года. Она предусматривает сбор платы с большегрузов массой выше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. За 1 км пути установлен тариф в 1,53 руб. Однако Правительство РФ решило с 15 апреля повысить тариф в два раза — до 3,06 руб.





Дальнобойщики высказались категорически против повышения тарифа. 27 марта они намерены провести всероссийскую акцию против системы «Платон».





Первая акция протеста против системы «Платон» состоялась в Новосибирске 1,5 года назад. 5 декабря 2015 года в пикете на пл. Калинина приняли участие около 150 водителей большегрузов.





Новый 6-полосный мост через Обь планируется построить в створе Ипподромской магистрали на правом берегу, а продолжится он на левом берегу на ул. Станционной. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и горсовет высказались против его строительства, объяснив это невыгодными для региона условиями.







Инвестор должен вложить 25,3 млрд руб. в строительство, чтобы получить право собирать плату за проезд по мосту в течение 25 лет. Предполагается, что проезд по мосту будет стоить от 153 руб. (для легковых автомобилей) до 706 руб. (для тяжелых грузовиков).







Компании, претендующие на право заключения концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации моста, стали известны еще летом. Ими оказались ООО «Северо-восточная магистраль», ООО «Сибирская концессионная компания», ООО «Новосибирская концессионная компания».