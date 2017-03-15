Строители назвали срок сдачи 10-летнего долгостроя напротив «Сибирского Молла»

15 марта во время визита Анатолия Локтя на строительную площадку долгостроя по ул. Кошурникова, 22 были озвучены сроки его сдачи.





Активные работы на долгострое начались в 2016 году





«Планируем акт ввода в конце 2017 года, — доложил мэру представитель компании-застройщика ООО СК «СВС» Денис Плотников. — Нам самим невыгодно: чем дольше мы строим, тем больше накладных расходов».







Сейчас на площадке работает более 20 человек, до конца мая планируется полностью завершить конструктив здания и приступить к отделке, в июле должно начаться благоустройство прилегающей к дому территории. «Единственный вопрос — не хватает земли, нужно провести общественные слушания, красную линию отодвинуть к дороге», — добавил Плотников.







По измененному проекту 16-этажному дому добавили 3 этажа и коммерческую пристройку, за счет продажи которых предполагается покрыть дефицит бюджета строительства — это порядка 60 млн руб. Остальную часть из необходимой на завершение дома суммы, около 70 млн руб., дольщики собрали сами.







Анатолий Локоть заверил собравшихся, что мэрия предоставит субсидию на завершение дома





«Мы будем оказывать поддержку данному объекту, — заверил Анатолий Локоть. — Есть закон, по которому мы оказываем поддержку по техусловиям — подключению коммуникаций, лифтовое хозяйство. Сейчас идет речь о том, чтобы внести его в план сдаточных объектов в этом году, поэтому, надеюсь, перспектива здесь хорошая». По оценке председателя ЖСК «Кошурникова-22» Дмитрия Лобыни, только на работы по благоустройству потребуется еще порядка 17 млн руб.





Строительство дома на Кошурникова, 22 должно было завершиться в 2006 году, однако первый застройщик, МЖК «Трансстрой», обанкротился. Дольщики образовали ЖСК и нашли нового застройщика, ЗАО «Стройконтакт», однако за 2 года необходимые работы проведены не были, и дольщики через суд расторгли договор. Возобновились работы только в прошлом году. Сейчас своих квартир в доме ожидают 66 обманутых дольщиков.







Долгострой на Кошурникова, 22 также печально известен несколькими инцидентами, связанными с падением людей с его верхних этажей. Какое-то время на доме также работала «тарзанка» для прыжков с высоты.