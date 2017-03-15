Строители назвали срок сдачи 10-летнего долгостроя напротив «Сибирского Молла»
15 марта во время визита Анатолия Локтя на строительную площадку долгостроя по ул. Кошурникова, 22 были озвучены сроки его сдачи.
«Планируем акт ввода в конце 2017 года, — доложил мэру представитель компании-застройщика ООО СК «СВС» Денис Плотников. — Нам самим невыгодно: чем дольше мы строим, тем больше накладных расходов».
Сейчас на площадке работает более 20 человек, до конца мая планируется полностью завершить конструктив здания и приступить к отделке, в июле должно начаться благоустройство прилегающей к дому территории. «Единственный вопрос — не хватает земли, нужно провести общественные слушания, красную линию отодвинуть к дороге», — добавил Плотников.
По измененному проекту 16-этажному дому добавили 3 этажа и коммерческую пристройку, за счет продажи которых предполагается покрыть дефицит бюджета строительства — это порядка 60 млн руб. Остальную часть из необходимой на завершение дома суммы, около 70 млн руб., дольщики собрали сами.
«Мы будем оказывать поддержку данному объекту, — заверил Анатолий Локоть. — Есть закон, по которому мы оказываем поддержку по техусловиям — подключению коммуникаций, лифтовое хозяйство. Сейчас идет речь о том, чтобы внести его в план сдаточных объектов в этом году, поэтому, надеюсь, перспектива здесь хорошая». По оценке председателя ЖСК «Кошурникова-22» Дмитрия Лобыни, только на работы по благоустройству потребуется еще порядка 17 млн руб.
Строительство дома на Кошурникова, 22 должно было завершиться в 2006 году, однако первый застройщик, МЖК «Трансстрой», обанкротился. Дольщики образовали ЖСК и нашли нового застройщика, ЗАО «Стройконтакт», однако за 2 года необходимые работы проведены не были, и дольщики через суд расторгли договор. Возобновились работы только в прошлом году. Сейчас своих квартир в доме ожидают 66 обманутых дольщиков.
Долгострой на Кошурникова, 22 также печально известен несколькими инцидентами, связанными с падением людей с его верхних этажей. Какое-то время на доме также работала «тарзанка» для прыжков с высоты.
Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой