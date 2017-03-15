Названы районы города с самыми окупаемыми квартирами

Аналитический центр SPG проанализировал рентабельность жилой недвижимости Новосибирска и пришел к выводу, что сданная в аренду квартира окупит себя за 11,4 года.







«Для расчета годовой доходности были учтены данные по средней ежемесячной величине стоимости арендной платы за квадратный метр и средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости. Анализ проводился без учета недозагрузки, расходов на ремонт, коммунальных и налоговых платежей и других возможных затрат. Также при расчетах не учитывалась волатильность арендной платы и средней стоимости квадратного метра», — пояснили в аналитическом центре.





Легче всего окупается квартира, которую сдают в Первомайском и Кировском районах. Сложнее всего — в Советском районе.





Чтобы возместить расходы на покупку жилья для сдачи в аренду там уйдет 13,4 года. В то время как в Первомайке арендованная квартира окупит себя за 9,1 года.







В Кировском районе квартиру нужно сдавать 10,2 года, чтобы вернуть стоимость, на третьем месте сразу два района — Калининский и Ленинский: по 11,3 года. Окупаемость сдаваемой в аренду квартиры в Новосибирске в среднем составляет 11,4 лет, резюмируют аналитики.





Доходность жилой недвижимости в целом по Новосибирску, согласно исследованию, составляет 8,9 % в год при средней стоимости «квадрата» в 56 тыс. руб. и средней величине арендной платы в 421 руб. за «квадрат». По этому показателю Новосибирск находится на девятом месте среди городов-миллионников РФ.





Подводя итоги 2016 года, аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU пришли к выводу, что количество предложений по аренде квартир в Новосибирске сократилось на 30 %.