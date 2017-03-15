В Новосибирске продается голландская яхта за 44 миллиона

В Новосибирске продается голландская яхта за 44 миллиона

В Новосибирске на продажу выставлена голландская яхта VanDerHeijden Dynamic стоимостью 44 млн руб. 


Соответствующее объявление опубликовано на портале НГС.АВТО.


Как сообщили в компании «МотоМир», яхта голландского производства 2003 г.в., в Новосибирск ее ввезли 2 года назад, а до этого эксплуатировали в Европе. Она принадлежала предпринимателю.


Сейчас яхта стоит на Оби в районе Бугринского моста. Она сделана из настоящей стали, а не из пластика, она не выходит на глиссирование (не поднимает нос над водой), как скоростные мелкие катера, а степенно идет по акватории, как крупное судно, — его длина 17 метров.


На яхте имеются камбуз, кают-компания, две каюты с двуспальными кроватями, прачечная, машинное отделение с дизельным двигателем Volvo. Камбуз (кухня) оборудована посудомойкой, холодильником, а в прачечной установлена стиральная машина. Вес судна — 26 тонн.


В Новосибирске продается голландская яхта за 44 миллиона


В Новосибирске продается голландская яхта за 44 миллиона


В Новосибирске продается голландская яхта за 44 миллиона


В Новосибирске продается голландская яхта за 44 миллиона


В Новосибирске продается голландская яхта за 44 миллиона


Из истории интересных яхт напомним, что по суду была продана 23-метровая яхта «Bonanza!» обанкротившегося директора оперного театра Владимира Кехмана. Цена судна составила 27,5 млн руб

Дмитрий Косенко
Фото НГС.АВТО

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