В США выпустят книгу о секретах выведения домашних лис в Академгородке

Книга об одомашнивании лис в Новосибирске, написанная американским ученым совместно с новосибирской коллегой, готовится к выходу в издательстве Чикагского университета (США). Авторы книги — американский исследователь Ли Алан Дугаткин и исследователь из новосибирского Академгородка Людмила Трут.







Книга «How to Tame a Fox (and Build a Dog): Visionary Scientists and a Siberian Tale of Jump-Started Evolution» (в переводе — «Как приручить лису (и сделать из нее собаку): Ученые-мечтатели и сибирская сказка о скачкообразной эволюции») будет доступна на сайте Amazon.com с 23 марта. В издании 240 страниц, стоимость — около 18 долл.





«How to Tame a Fox (and Build a Dog)» рассказывает о знаменитом новосибирском эксперименте по одомашниванию диких лис, который в 1959 году начал советский генетик Дмитрий Беляев. Авторы эксперимента, среди которых была и главный научный сотрудник Лаборатории эволюционной генетики Института цитологии и генетики СО РАН Людмила Трут, отбирали лисиц на протяжении нескольких поколений по степени послушности человеку. В результате отбора получились лисы, похожие по характеру на собак. Сегодня домашних новосибирских лис покупают по всему миру.







Соавтор книги Людмила Трут рассказала НГС.НОВОСТИ, что эта публикация — первый в мире обобщающий труд об одомашнивании лис. Пока что текст книги не переведен на русский язык и доступен только на английском. «Ли Алан Дугаткин — психолог животных и писатель, он следил за ходом нашего эксперимента и несколько раз предлагал мне написать совместно и издать в Америке книгу. Я все время отказывалась, думала, сама осилю, но в 1985 году не стало Дмитрия Константиновича [Беляева], все стало гораздо сложнее. Я поняла, что мне одной никогда не справиться с изданием этой книги за рубежом. В очередной раз Дугаткин мне написал, я согласилась», — рассказала Людмила Трут. По ее словам, Дугаткин дважды посещал Новосибирск и брал интервью у сотрудников института и других ученых.







Лис Антон — обитатель Лаборатории экологического воспитания Института цитологии и генетики СО РАН





Трут называет Дугаткина «первым соавтором»: «Вся работа по языку и изданию книги лежала на нем, я сидела здесь, мой только материал и эксперимент. Мы слали друг другу главы, находили общий вариант».







Исследователь говорит, что американцы всегда испытывали большой интерес к доместификации лис. «Я в 1999 году опубликовала статью в American Scientist об этом эксперименте, который мы в деталях описываем в книге. Среди американской общественности эта статья вызвала большой резонанс, мне присылали много писем, писали о важности эксперимента, о том, что его нужно продолжать. Нам даже пожертвования присылали, только сохраняйте этих лисиц. Американцы проявляют гораздо больше интереса, там другое отношение к животным, чем у нас в России», — считает Людмила Трут.







Книга ориентирована на широкий круг читателей, рассказала ее соавтор. Кроме эксперимента, там описаны непростые исторические обстоятельства, в которых генетикам приходилось работать: «В книге затрагиваются и общесоциальные проблемы. К примеру, судьба Дмитрия Константиновича и судьба его брата, который был арестован в годы, когда генетика была объявлена лженаукой, и так и не вернулся».







