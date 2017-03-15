Сразу 3 новосибирских ТЦ признаны лучшими в Сибири

Холл ТРЦ «Аура»
Холл ТРЦ «Аура»

Составлен топ-10 самых крупных и привлекательных торговых центров в сибирских городах — 3 из них находятся в Новосибирске.


Рейтинг подготовил портал «Моллы.Ru». Составители оценивали торговые центры по площади, посещаемости и привлекательности для местных жителей. Верхние строчки топа заняли новосибирские комплексы, хотя они уступают по площади торговым центрам в других городах Сибири.


На 1-е место составители рейтинга поместили новосибирский СТЦ «МЕГА». Ежегодно через его двери проходит 17,5 млн человек. В этом году исполнится 10 лет со дня открытия этого торгового центра.


На 2-ю строчку разместили ТРЦ «Аура». Составители отметили, что он входит в число самых успешных моллов в азиатской части России и топ-20 отечественных ТЦ по размеру выручки. Согласно рейтингу, «Аура» — самый большой по площади торговый центр в Новосибирске. Напомним, в прошлом году к нему начали делать пристройку.

   

Тройку лидеров замыкает «Галерея Новосибирск» с ежедневной посещаемостью в 30 тыс. человек. Особенностью торгового комплекса, по словам составителей, являются бутики уникальных для города брендов.



Также в рейтинг попали крупные торговые комплексы Омска, Барнаула, Новокузнецка, Красноярска, Иркутска и Тюмени (этот город находится в Уральском федеральном округе. — К.Ш.). Самый крупный по площади в Сибири — барнаульская «Арена».


Напомним, ранее новосибирскую компанию включили в топ-10 самых дорогих компаний Рунета.

Кирилл Шматков
Фото Татьяны Фатеевой
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