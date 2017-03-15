Копия выставки на ВДНХ за полмиллиарда в новом Доме офицеров займет 4 тысячи «квадратов»

Так выглядит выставка в Москве
Так выглядит выставка в Москве

Правительство Новосибирской области раскрыло детали дорогостоящего проекта реконструкции Дома офицеров в Октябрьском районе, на который областной бюджет потратит 300 млн.


По данным сайта госзакупок, где сегодня, 15 марта, появилось задание от минстроя на проектирование нового облика здания на ул. Военный городок, 1, где сделают исторический парк «Россия. Моя история». 


Ранее власти сообщали, что это будет копия выставки, размещенной в Москве в одном из павильонов ВДНХ. Суммарную стоимость проекта оценили в 500 млн руб., 300 млн готов выделить региональный бюджет, говорил министр культуры НСО Игорь Решетников на встрече с журналистами. 


«Общая площадь экспозиции — 3,9 тыс. кв. м,общая площадь здания — 6,5 тыс. кв. м. Ориентировочная посещаемость — 200–300 человек в день. Максимальная — до 1000 человек. Количество единовременных посетителей — до 160 человек», — перечисляется в документе на сайте госзакупок.


Пока министерство строительства НСО рассчитывает, что в здании будут трудиться 34 сотрудника. 5 сотрудников администрации, 4 сотрудника инженерной службы, администратор, 6 смотрителей, 3 экскурсовода, 5 уборщиков, 4 сотрудника охраны и др. Также предполагаются сотрудники, ответственные за торговлю сувенирами и аудиокнигами.


Начальная максимальная стоимость контракта на разработку проектной документации — около 8 млн руб.

Анна Наумцева
Фото myhistorypark.ru

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