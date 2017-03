Случай с упавшим на младенца льдом попал в британскую прессу

Скриншот с сайта mirror.co.uk



14 марта британский сайт The Mirror опубликовал заметку о младенце, на которого упал лед с крыши в Новосибирске.





В заметке с заголовком «Baby fighting for life after icicle fell from roof of five-storey building fell on to her head» («Ребенок борется за жизнь после того, как сосулька упала с крыши пятого этажа ей на голову») автор Зоуи МакДугл пишет об инциденте, произошедшем 10 марта на ул. Пархоменко.





Автор подробно описывает видео, на котором видно, как «бабушка толкает коляску по тропинке», а затем внезапно «с неба на нее падает сосулька». Видео также доступно на сайте.





Госпожа МакДугл ссылается на старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Алексея Максименко, который сообщил, что «врачи стабилизировали состояние девочки, но оно все еще остается критическим», пишет автор.





Также журналист приводит цитату пользователя Сети под ником Zinaida: «Poor thing, she might be damaged for life» («Бедняжка, она могла травмироваться на всю жизнь»). Где именно Zinaida прокомментировала новость, МакДугл не сообщает.





На данный момент у публикации только один комментарий от пользователя по имени Вейн Льюис: «Кто-нибудь может сказать мне, почему об этом пишут британские газеты? Я скажу вам, почему это здесь. Это просто промывка мозгов страхом извне. Эта статья пытается заставить вас поверить, что мир за пределами вашей двери ужасно опасен. Вместо этого они хотят, чтобы вы остались дома и общались через соцсети, где находится их реклама. Потребляйте, потребляйте, потребляйте, чем больше мы потребляем, тем больше у них денег. Время проснуться. Это потрясающие времена, чтобы быть живым, если только вы не спите».





Напомним, что 10 марта с крыши многоэтажки на коляску с четырехмесячным ребенком упал кусок снега примерно 30–40 см в длину. Ребенка тогда увезли в Первую детскую больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и перелом лобной кости. После обследования выяснилось, что у ребенка закрытый перелом лобной кости и ушиб мозга легкой степени. 14 марта врачи детской больницы № 1 сообщили, что готовят девочку к выписке.





Европейские и американские СМИ не в первый раз обращают внимание на новосибирскую повестку. В ноябре итальянское новостное агентство ANSA опубликовало заметку о новосибирце, который ходит на работу голым по пояс, несмотря на 30-градусный мороз. А New York Times, Washington Post и U.S. News писали о выпаде митрополита Тихона в сторону балета «Щелкунчик».