Молодой парень пропал на Затулинке и не возвращается 10 дней

Николай не выходит на связь с родными больше недели

В Новосибирске пропал 24-летний Николай Михеев, его поисками занялась полиция.





Как сообщила НГС.НОВОСТИ сестра Николая Анна Самоличенко, ее брат с января жил на Затулинском жилмассиве. Он снимал квартиру на ул. Петухова со своими коллегами.







«Брат раньше никогда не пропадал, о коренных изменениях в своей жизни сообщил бы маме обязательно», — говорит Анна.







По ее словам, молодой человек не выходит на связь с родными уже больше недели. Его телефон недоступен, а в соцсети последний раз он появлялся 5 марта. Где именно работает Николай, его родные точно не знают. Им он говорил только то, что устроился в интернет-магазин.







Сестра Николая сообщила, что рост ее брата — 185–190 см, он худощавого телосложения. У молодого человека зеленые глаза, темно-русые волосы. Он был одет в коричневый пуховик, темно-синие джинсы, черные ботинки и черную вязаную шапку.







Источник в правоохранительных органах подтвердил, что Николай находится в розыске.





Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят обращаться в полицию или к сестре Николая по номеру 7-913-733-10-18.







В начале недели НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в Новосибирске также пропала без вести 44-летняя Наталья Правосудова. Она ушла из дома № 44 на ул. Державина, с тех пор о ней ничего неизвестно.