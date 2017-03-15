Суд отказался рассматривать требование о банкротстве «Сибмоста» 

Суд отказался рассматривать требование о банкротстве «Сибмоста» 

Арбитражный суд НСО оставил без рассмотрения заявление о признании банкротом компании «Сибмост», которое подало новосибирское ООО «Горно-строительная компания».


Информация об этом опубликована в системе «Электронное правосудие». Резолютивную часть решения объявили в среду, 15 марта, полный текст еще не опубликован. По словам помощника судьи Татьяны Белкиной, принявшей решение, от требований отказалась только «Горно-строительная компания». Рассмотрение дела о банкротстве будет продолжено.


Как сообщалось ранее, в дело о банкротстве «Сибмоста» вступили несколько компаний: СК «Орион», омское НПО «Мостовик», ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление», «Горно-строительная компания», «Сибтех-инвест», «Управляющая компания дачное общество "Шарапское"» и др. К ним присоединился Сбербанк России, но позднее отказался от требований. Сбербанк наряду с АФК «Система» назывались потенциальными покупателями «Сибмоста».

Кирилл Шматков
Фото Татьяны Фатеевой

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