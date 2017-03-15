Машины и лодки выстроились в центре города на губернаторскую проверку

Спасатели покажут губернатору готовность к паводку
Спасатели покажут губернатору готовность к паводку

В центре Новосибирска, на площадке перед ТЦ «Аркада» встали машины МЧС и другая спецтехника — спасатели готовятся к выставке, которую посетит губернатор Владимир Городецкий.


Всего на пл. Ленина выстроились 54 единицы колесной техники, также выставлены лодки, вездеход, гидрокостюмы, противогазы, выложены топоры и лопаты. Центр города перекрыт с самого утра.


Гидрокостюм
Гидрокостюм


Вездеход и колесная техника
Вездеход и колесная техника


«Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий примет участие в проверке готовности сил и средств территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Новосибирской области к пропуску паводковых вод в 2017 году», — рассказали в ГУ МЧС России по НСО.


Лопаты, чтобы расчищать русла рек
Лопаты, чтобы расчищать русла рек


Губернатор посетит выставку тяжелой техники, малой техники и оборудования спасателей в 12:00.


Моторы лодок
Моторы лодок


Насос
Насос


Спецодежда спасателей
Спецодежда спасателей


Масштабные противопаводковые учения прошли в Новосибирской области 16 февраля. Тогда спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолета.

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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