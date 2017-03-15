«Лэнд Крузер Прадо» попал в аварию с мощным грузовиком и остался без колеса

Утром 15 марта грузовик и «Тойота Лэнд Крузер Прадо» сошлись в жестком ДТП в Калининском районе Новосибирска, от удара у внедорожника оторвалось колесо.





Фото с места аварии





Авария произошла в 7-м часу утра на перекрестке ул. Народная и 25 лет Октября.







«Грузовик, груженный кирпичами, двигался по Народной со стороны Краснодонского 1-го пер., Toyota Land Cruiser Prado — по 25 лет Октября со стороны ул. Менделеева. По словам очевидцев, "Прадо" выехал на перекресток на красный сигнал светофора в тот момент, как на него выехал грузовик», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».







По их данным, грузовик ударил «Тойоту» в бок. От этого у внедорожника оторвалось колесо, машину выбросило на тротуар.







«В результате аварии, несмотря на сработавшие подушки безопасности, пострадал водитель "Прадо"», — сообщили с «Автоспасе».







Как уточнили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, врачи обнаружили у 62-летнего водителя «Тойоты» перелом ключицы, также он ушиб бедро и грудную клетку.





Фото с места аварии







Фото с места аварии







Фото с места аварии







Фото с места аварии







Фото с места аварии







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