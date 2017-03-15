«Лэнд Крузер Прадо» попал в аварию с мощным грузовиком и остался без колеса

Утром 15 марта грузовик и «Тойота Лэнд Крузер Прадо» сошлись в жестком ДТП в Калининском районе Новосибирска, от удара у внедорожника оторвалось колесо.


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Авария произошла в 7-м часу утра на перекрестке ул. Народная и 25 лет Октября.


«Грузовик, груженный кирпичами, двигался по Народной со стороны Краснодонского 1-го пер., Toyota Land Cruiser Prado — по 25 лет Октября со стороны ул. Менделеева. По словам очевидцев, "Прадо" выехал на перекресток на красный сигнал светофора в тот момент, как на него выехал грузовик», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По их данным, грузовик ударил «Тойоту» в бок. От этого у внедорожника оторвалось колесо, машину выбросило на тротуар.


«В результате аварии, несмотря на сработавшие подушки безопасности, пострадал водитель "Прадо"», — сообщили с «Автоспасе».


Как уточнили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, врачи обнаружили у 62-летнего водителя «Тойоты» перелом ключицы, также он ушиб бедро и грудную клетку. 


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Вчера вечером НГС.НОВОСТИ рассказывали о страшной аварии под развязкой Бугринского моста: водитель «Тойоты Марк 2» врезался в световую опору. В аварии погибла молодая пассажирка.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 7867
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено