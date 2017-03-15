Из-за очередного похолодания в Новосибирске усилится гололед

Из-за очередного похолодания в Новосибирске усилится гололед

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на ближайшие трое суток — снегопады прекратятся завтра, им на смену придут морозные ночи и гололед.


«Сегодня по региону прошел атмосферный фронт. Он вызвал прохождение снегопадов, в основном слабых, но местами выпало до 2 мм — это уже нижняя граница умеренных. Похолодало по северо-западу области до –20. На остальной территории температура была выше за счет облачности», — описал ситуацию пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Осадки сильно ухудшили дорожную ситуацию — выпавший снег фактически парализовал движение на новосибирских магистралях.


«В дальнейшем ждем развития вторжения воздушных масс с северо-запада, роста атмосферного давления. Сегодня вечером и завтра мы предполагаем прекращение осадков. Погода будет достаточно морозной в ночные часы: до –13…–20. Днем будет –2…–8 градусов, естественно, из-за перепадов температур ожидается гололедица и изморозь в утренние часы», — сообщил Ягудин.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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