Новостройки в области за полгода подорожали на 6 %

Квартира в пригороде в среднем на 600 тыс. руб. дешевле, чем в черте города 
Квартира в пригороде в среднем на 600 тыс. руб. дешевле, чем в черте города 

Аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU подсчитали, на сколько в НСО за полгода выросли в цене новостройки. 


«Стоимость квадратного метра в новостройках области с августа 2016 года выросла с 42 тыс. 400 руб.  до 44 тыс. 900 руб., т.е. на 6 %», — рассказали аналитика портала. 


Однако квартиры в пригороде Новосибирска по-прежнему стоят в среднем на 600 тыс. руб. дешевле, чем в самом Новосибирске. К таким выводам пришли специалисты портала, изучив более 5 тыс. предложений о продаже жилья в области. 


«Самые доступные новые квартиры за чертой города продаются в селах Новолуговое, Верх-Тула и пос. Октябрьский, 


самые дорогие — в Кольцово и Краснообске, где цены сравнимы с городскими. Больше всего объектов в новостройках выставлено на продажу в Краснообске, Бердске, селе Каменка и пос. Элитный», — отмечают специалисты. 


По данным аналитиков, средняя новая квартира в области сегодня стоит 2 млн 320 тыс. руб., что на 630 тыс. руб. дешевле, чем новостройка такой же площади в черте города.


Квадратный метр на вторичном рынке в области подорожал на 1,5 % за полгода, с 47 тыс. 400 руб. до 48 тыс. 100 руб. Готовая квартира за чертой города стоит сегодня 2 млн 380 тыс. руб., в самом Новосибирске — 2 млн 870 тыс. руб. 


В топ-10 направлений по количеству  предложений попал не только пригород Новосибирска, но и районы области. Самая низкая цена на жилье в Мошково (31 тыс. 600 руб. за кв. м),  самая высокая — в Бердске (45 тыс. 700 руб. за «квадрат»).


Самая дорогая «вторичка» за пределами Новосибирска продается в Кольцово, Краснообске и пос. Элитный.


«Мы отмечаем небольшое снижение спроса к новостройкам в области, пользователей больше интересует "вторичка" за чертой города. При этом те, кто ищет варианты готового жилья, чаще интересуются "двушками" и "трешками", чем маленькими квартирами. Вероятно, такие покупатели располагают небольшой суммой для покупки недвижимости для переезда с семьей, готовая квартира в области становится для них оптимальным решением», — говорит руководитель пресс-службы N1.RU Лидия Ратникова.


Об одном из самых активно развивающихся пригородов Новосибирска — Краснообске — НГС.НОВОСТИ рассказывали недавно. В поселке в конце 2016 года сдали 18-этажный ЖК «Каскад» на 161 квартиру.

Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 2021
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