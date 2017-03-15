Новосибирцы рассказали о причинах выбора своей профессии

Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру опросил 857 новосибирцев и выяснил, что половина из них определились с выбором профессии еще в школе.





«51 % опрошенных к моменту окончания школы уже точно знали, какую профессию они хотят освоить. Это и стало решающим фактором при выборе учебного заведения. Чаще других новосибирцы хотели стать врачами, учителями и юристами. Интересно, что в итоге 62 % работают по выбранной специальности», — рассказали в пресс-службе Зарплата.ру.







Также исследование показало, что важным фактором при выборе образования для 30 % опрошенных новосибирцев была престижность профессии, для 28 % — доступность образования по этой специальности, 24 % опрошенных опирались на мнение родителей. Профориентация в школе помогла только 10 % новосибирцев.







Среди тех, кто выбирал образование по принципу доступности, больше всего бухгалтеров, сисадминов и преподавателей. Большинство из них — 57 % — в итоге недовольны своей профессией, резюмирует Зарплата.ру.

