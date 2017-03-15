Выпавший снег парализовал движение в Новосибирске 

Новосибирцы утром 15 марта из-за выпавшего снега встали в серьезные пробки — на левом и правом берегах произошло около десятка аварий.





Выпавший снег заметно осложнил движение в городе

По данным на 8:45 уровень пробок в Новосибирске оценивался в 7 баллов.







На левом берегу было наиболее затруднено движение в районе пл. Труда, серьезный затор наблюдался на участке ул. Троллейной от ул. Связистов до торгового центра «Континент». Сильно оказались загружены Винаповский мост, ул. Ватутина в сторону пл. Маркса и в обратном направлении.







Десятки машин скопились в районе пл. Труда





«Неожиданно плотное движение сейчас на ул. Станционной. Загруженность магистрали в центр — 6 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщает сервис Яндекс.Пробки.







На пл. Ленина также образовался затор





На правом берегу затор наблюдался на ул. Большевистской, он начинался у гипермаркета «МЕТРО» и заканчивался у Речного вокзала.





Ул. Военная на карте в сторону центра окрашена в бордовый цвет, скорость потока здесь — не больше 5 км/ч. Также сложное движение на перекрестке Красного проспекта и ул. Гоголя, Красного проспекта и ул. Кропоткина.







Скорость движения на пл. Ленина в обоих направлениях упала до 10 км/ч. На этом участке Красного проспекта скопилась серьезная пробка из-за того, что перекрыто движение на ул. Ленина. Здесь пройдет смотр техники МЧС.