Два пожара в частных домах унесли жизни трех человек 

Пожарные не могли проехать к дому на ул. Сургутской из-за нечищенной дороги 
Пожарные не могли проехать к дому на ул. Сургутской из-за нечищенной дороги 

В Новосибирске три человека погибли на двух пожарах в частных домах.


Первый пожар произошел в Железнодорожном районе вечером 14 марта на ул. Сургутская, а второй — около 2:00 на ул. Геологическая в Дзержинском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


«Наиболее вероятная причина пожара в обоих случаях — неосторожное обращение с огнем при курении», — пояснил НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы областного МЧС Павел Винаков.


Информация о первом пожаре на ул. Сургутской поступила на пульт диспетчера в 18:18. Горел частный жилой дом. На место выехали 6 пожарных машин и 21 спасатель. С огнем удалось справиться в 18:52. «Были проблемы с проездом пожарной техники, она застревала [на дороге]», — отметил Павел Винаков. 


Дом по ул. Геологическая, 45«а» в Дзержинском районе загорелся 15 марта в 1:38. На тушение этого возгорания выезжали 17 спасателей и 5 пожарных машин. Они справились с огнем уже в 2:19.


«В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади», — отметили в спасательном ведомстве.


По информации достоверного источника, в обоих случаях на пожарах погибли люди. В доме на ул. Сургутской погиб мужчина, а в доме на ул. Геологической — мужчина и женщина.


В Новосибирске на этой неделе это уже третий пожар, который уносит жизни людей. 13 марта на ул. Чкалова в Дзержинском районе также горел частный дом. Пожарные вынесли из него женщину, но врачи не успели ее спасти. «Скорая» застряла из-за нечищеной дороги, врачу пришлось пешком пробираться по сугробам. 

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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