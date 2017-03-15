Два пожара в частных домах унесли жизни трех человек 

Пожарные не могли проехать к дому на ул. Сургутской из-за нечищенной дороги

В Новосибирске три человека погибли на двух пожарах в частных домах.





Первый пожар произошел в Железнодорожном районе вечером 14 марта на ул. Сургутская, а второй — около 2:00 на ул. Геологическая в Дзержинском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







«Наиболее вероятная причина пожара в обоих случаях — неосторожное обращение с огнем при курении», — пояснил НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы областного МЧС Павел Винаков.







Информация о первом пожаре на ул. Сургутской поступила на пульт диспетчера в 18:18. Горел частный жилой дом. На место выехали 6 пожарных машин и 21 спасатель. С огнем удалось справиться в 18:52. «Были проблемы с проездом пожарной техники, она застревала [на дороге]», — отметил Павел Винаков.







Дом по ул. Геологическая, 45«а» в Дзержинском районе загорелся 15 марта в 1:38. На тушение этого возгорания выезжали 17 спасателей и 5 пожарных машин. Они справились с огнем уже в 2:19.







«В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади», — отметили в спасательном ведомстве.







По информации достоверного источника, в обоих случаях на пожарах погибли люди. В доме на ул. Сургутской погиб мужчина, а в доме на ул. Геологической — мужчина и женщина.







В Новосибирске на этой неделе это уже третий пожар, который уносит жизни людей. 13 марта на ул. Чкалова в Дзержинском районе также горел частный дом. Пожарные вынесли из него женщину, но врачи не успели ее спасти. «Скорая» застряла из-за нечищеной дороги, врачу пришлось пешком пробираться по сугробам.