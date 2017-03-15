Новосибирцы начали отмечать День святого Патрика танцами и горловым пением.





На концерт приехали гости из Иркутска — группа Shono







14 марта в Государственном концертном зале им. Арнольда Каца прошел концерт «Навстречу Дню святого Патрика» с участием местной фолк-группы Street Feddlers, группы Shono из Иркутска и ирландских танцоров.





По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, аншлага не было — зрители заполнили зал примерно на две трети. Первое отделение началось с традиционного танца «День святого Патрика», но в целом состояло из композиций от группы Shono. Музыканты представили публике горловое пение и этнические бурятские мотивы в рок-обработке.





Музыканты показали гостям вечера горловое пение





Участники концерта пели и танцевали





Во втором отделении вокал и музыка от Street Feddlers чередовались с номерами от школы исторического и ирландского танца «Медиваль» и Сибирской академии ирландского танца.



В целом программа была мультикультурной, так как День Святого Патрика давно перестал быть праздником только на территории Ирландии.





Гости встречали публику аплодисментами





Несколько номеров второго отделения концерта были посвящены русской культуре — сначала артисты сыграли шотландско-русское попурри, потом исполнили ирландский танец а-ля рюс, а завершилась программа горловым пением «Калинки-малинки».







В завершение вечера со сцены прозвучала «Калинка-малинка»







На прошлой неделе стало известно, что Русская православная церковь отныне также будет отмечать День святого Патрика. В месяцеслов включили имя святителя Патрикия, просветителя Ирландии.







В Новосибирске День святого Патрика начали отмечать после того, как в городе один за другим начали открываться ирландские пабы (первое заведение Old Irish заработало в 1997 году). В этом году гуляния пройдут 17 марта.