Новосибирцы начали отмечать День святого Патрика
Новосибирцы начали отмечать День святого Патрика танцами и горловым пением.
14 марта в Государственном концертном зале им. Арнольда Каца прошел концерт «Навстречу Дню святого Патрика» с участием местной фолк-группы Street Feddlers, группы Shono из Иркутска и ирландских танцоров.
По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, аншлага не было — зрители заполнили зал примерно на две трети. Первое отделение началось с традиционного танца «День святого Патрика», но в целом состояло из композиций от группы Shono. Музыканты представили публике горловое пение и этнические бурятские мотивы в рок-обработке.
Во втором отделении вокал и музыка от Street Feddlers чередовались с номерами от школы исторического и ирландского танца «Медиваль» и Сибирской академии ирландского танца.
В целом программа была мультикультурной, так как День Святого Патрика давно перестал быть праздником только на территории Ирландии.
Несколько номеров второго отделения концерта были посвящены русской культуре — сначала артисты сыграли шотландско-русское попурри, потом исполнили ирландский танец а-ля рюс, а завершилась программа горловым пением «Калинки-малинки».
На прошлой неделе стало известно, что Русская православная церковь отныне также будет отмечать День святого Патрика. В месяцеслов включили имя святителя Патрикия, просветителя Ирландии.
В Новосибирске День святого Патрика начали отмечать после того, как в городе один за другим начали открываться ирландские пабы (первое заведение Old Irish заработало в 1997 году). В этом году гуляния пройдут 17 марта.
Анна Наумцева
Фото Анны Золотовой