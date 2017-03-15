Новосибирцы начали отмечать День святого Патрика 

Новосибирцы начали отмечать День святого Патрика танцами и горловым пением. 


На концерт приехали гости из Иркутска — группа Shono
На концерт приехали гости из Иркутска — группа Shono


14 марта в Государственном концертном зале им. Арнольда Каца прошел концерт «Навстречу Дню святого Патрика» с участием местной фолк-группы Street Feddlers, группы Shono из Иркутска и ирландских танцоров.


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, аншлага не было — зрители заполнили зал примерно на две трети. Первое отделение началось с традиционного танца «День святого Патрика», но в целом состояло из композиций от группы Shono. Музыканты представили публике горловое пение и этнические бурятские мотивы в рок-обработке.


Музыканты показали гостям вечера горловое пение 
Музыканты показали гостям вечера горловое пение 


Участники концерта пели и танцевали 
Участники концерта пели и танцевали 


Во втором отделении вокал и музыка от Street Feddlers чередовались с номерами от школы исторического и ирландского танца «Медиваль»  и Сибирской академии ирландского танца.


В целом программа была мультикультурной, так как День Святого Патрика давно перестал быть праздником только на территории Ирландии. 


Гости встречали публику аплодисментами
Гости встречали публику аплодисментами


Несколько номеров второго отделения концерта были посвящены русской культуре — сначала артисты сыграли шотландско-русское попурри, потом исполнили ирландский танец а-ля рюс, а завершилась программа горловым пением «Калинки-малинки».


В завершение вечера со сцены прозвучала  «Калинка-малинка»
В завершение вечера со сцены прозвучала  «Калинка-малинка»


На прошлой неделе стало известно, что Русская православная церковь отныне также будет отмечать День святого Патрика. В месяцеслов включили имя святителя Патрикия, просветителя Ирландии. 


В Новосибирске День святого Патрика начали отмечать после того, как в городе один за другим начали открываться ирландские пабы (первое заведение Old Irish заработало в 1997 году). В этом году гуляния пройдут 17 марта. 

Анна Наумцева
Фото Анны Золотовой

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