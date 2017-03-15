Спасатели перекрыли для движения ул. Ленина 

Ул. Ленина перекрыли для движения с утра
Ул. Ленина перекрыли для движения с утра

В Новосибирске перекрыли для движения ул. Ленина на участке от Красного проспекта до ул. Советской.


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, перед зданием, где расположен магазин «Л'Этуаль», в 6:50 уже была выставлена машина МЧС. На повороте на ул. Ленина дежурят инспекторы ГИБДД. Чтобы попасть на ул. Ленина, водители разворачиваются и едут по ул. Чаплыгина, а затем по ул. Советской.


«Здесь будут проходить учения. Сейчас еще машины [МЧС] подъедут», — пояснил корреспонденту на месте один из сотрудников спасательного ведомства.


На перекрытом для движения участке, в частности, находится гостиница Центральная и проектный институт «Сибэнергосетьпроект». 


В ночь на 15 марта в Новосибирске выпал снег, уровень пробок в городе, по данным на 7:20, оценивается в 2 балла. 


Сотрудники МЧС нередко проводят разного рода учения. Например, в феврале новосибирские спасатели ездили на масштабные учения в Коченево, чтобы приготовиться к грядущему весеннему паводку.  


О том, какие именно сегодня будут проходить учения на пл. Ленина, НГС.НОВОСТИ рассчитывают узнать после 9:00. 

Ольга Власова
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