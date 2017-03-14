Чайка попросил новосибирских прокуроров присмотреться к преступлениям в сфере ЖКХ

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка

Генеральный прокурор России Юрий Чайка назвал Новосибирскую область регионом, в котором суды часто возвращают прокурорам для доработки дела о преступлениях в ЖКХ.





Об этом Юрий Чайка заявил сегодня, 14 марта, на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, которое было посвящено итогам работы ведомства в 2016 году. Новосибирскую область в своем докладе генпрокурор упомянул лишь один раз, когда говорил о возвращении дел из судов.





«Есть и проблемы обеспечения прокурорского надзора. Причем порой они проявляются по делам о преступлениях, отнесенных к числу общественно значимых. Например, доля возвращенных судом прокурору дел для устранения препятствий к их рассмотрению о преступлениях в сфере ЖКХ в истекшем году превысила среднестатистические значения в 6 раз. Наибольшее их число в Удмуртской Республике, Волгоградской и Новосибирской областях», — заявил Юрий Чайка.





Сегодня НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как работа прокуратуры позволила оштрафовать за нарушения УК «СПАС-Дом» и главного энергетика управляющей компании «ДОСТ-Н». И в том, и в другом случае работники ЖКХ получили штрафы за ошибки в платежках за «коммуналку».