Новосибирские водители встали в гигантскую пробку на Мочищенском шоссе

В целом пробки в городе оцениваются на 2 балла

Поздно вечером 14 марта 1-е Мочищенское шоссе в Заельцовском районе Новосибирска сковала необычно сложная пробка.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, в 10-м часу вечера движение на 1-м Мочищенском шоссе парализовал гигантский затор — автомобильная очередь тянется от Мочищенского шоссе и ул. Бестужева к 1-му Георгиевскому переулку. Чтобы проехать этот участок, водители снижают скорость до 7 км/час. Транспортный коллапс продолжается на ул. Кедровой и далее в сторону Северного объезда — в бордовый цвет окрашен участок магистрали от ул. Легендарной до ул. Кубовой. Скорость транспортного потока на этом отрезке упала до 3 км/ч. При этом ДТП на карте не отмечено.





В целом к 21:25 пробки на дорогах Новосибирска оценивались на 2 балла.





Несколькими часами ранее новосибирские водители столкнулись с проблемами при проезде ул. Кошурникова — проезжую часть сузили на 7 метров из-за ямы, которая образовалась на дороге.