На свалке под Новосибирском нашли выброшенные коробки с важными документами

Кадр с места происшествия. Съемки телеканала ОТС

Очевидец нашел на свалке в Новосибирской области выброшенные коробки с документами, это обернулось служебной проверкой для сотрудника службы судебных приставов.





Инцидент произошел в Болотном.





«На свалке <…> были найдены коробки с различными документами, в том числе имеющие логотип ФССП России и кредитных организаций», — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.





Для проверки сообщения о выброшенных документах в Болотное выехал начальник отдела по противодействию коррупции УФССП России по Новосибирской области Николай Ходанович. Сообщение о неправильной утилизации документов подтвердилось.





Как уточняет телеканал ОТС, в выброшенных на свалку документах были паспортные данные, номера телефонов, сведения о прописке и другая конфиденциальная информация.







«Вследствие грубого нарушения внутренних инструкций по делопроизводству и вопиющего факта возможности распространения персональных данных в отношении старшего судебного пристава Болотнинского района инициирована служебная проверка», — сообщили в УФССП по Новосибирской области.





А в январе 2017 года НГС.НОВОСТИ писали о том, как новосибирец нашел в мусорном баке мешок Почты России со вскрытыми посылками.