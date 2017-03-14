На свалке под Новосибирском нашли выброшенные коробки с важными документами

Кадр с места происшествия. Съемки телеканала ОТС
Кадр с места происшествия. Съемки телеканала ОТС

Очевидец нашел на свалке в Новосибирской области выброшенные коробки с документами, это обернулось служебной проверкой для сотрудника службы судебных приставов.


Инцидент произошел в Болотном. 


«На свалке <…> были найдены коробки с различными документами, в том числе имеющие логотип ФССП России и кредитных организаций», — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области. 


Для проверки сообщения о выброшенных документах  в Болотное выехал начальник отдела по противодействию коррупции УФССП России по Новосибирской области Николай Ходанович. Сообщение о неправильной утилизации документов подтвердилось.


Как уточняет телеканал ОТС, в выброшенных на свалку документах были паспортные данные, номера телефонов, сведения о прописке и другая конфиденциальная информация. 


«Вследствие грубого нарушения внутренних инструкций по делопроизводству и вопиющего факта возможности распространения персональных данных в отношении старшего судебного пристава Болотнинского района инициирована служебная проверка», — сообщили в УФССП по Новосибирской области. 


А в январе 2017 года НГС.НОВОСТИ писали о том, как новосибирец нашел в мусорном баке мешок Почты России со вскрытыми посылками

Ольга Хмелевская 
Скрин youtube.com, Телеканал ОТС

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