Перед Сбербанком повесили рекламный баннер со смелым слоганом

В центре Новосибирска появился баннер с остроумным слоганом про Сбербанк, но вскоре реклама таинственно исчезла.


Рекламный баннер перед зданием Сбербанка (фото сделано в 11:00)
Рекламный баннер перед зданием Сбербанка (фото сделано в 11:00)


Утром 14 марта читатель НГС заметил рекламу строительной компании со смелым слоганом «За нами Сбербанк». Щит с рекламой располагался перед зданием Сбербанка на ул. Серебренниковской. 


Вечером, примерно в 17:30, читатель ехал мимо этого же места и обнаружил, что баннер сняли.


«Не могу утверждать, был он там вчера или не был — глаз не зацепился. Подозреваю, что он не дольше одного дня провисел», — уточнил очевидец.


Рекламного баннера уже нет (фото сделано в 17:30)
Рекламного баннера уже нет (фото сделано в 17:30)


НГС.НОВОСТИ отправили в компанию «Сибакадемстрой» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с баннером. 


Четырьмя годами ранее, в июле 2013 года, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф расстроился, когда во время своего визита в Новосибирск увидел огромный билборд перед зданием Сбербанка на ул. Серебренниковской.


«Оказалось, что руководство Сибирского банка и обращалось, и письма писало, а результата нет. И я сказал, что если билборд не будет убран в течение месяца, то я резко сокращаю финансирование региона и перевожу штаб-квартиру Сибирского банка в какой-то другой город. Например в Омск», — заявил тогда Герман Греф на круглом столе с VIP-клиентами банка.


По воспоминаниям очевидцев, после этого баннер убрали.

Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС

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