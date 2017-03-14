Падение куска льда на коляску с младенцем попало на камеру наблюдения

После происшествия женщина забежала в магазин, чтобы вызвать «скорую»

Следователи изучили запись с камеры наружного наблюдения, на которую попал момент падения льда на женщину с коляской в Ленинском районе Новосибирска.





Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СКР по НСО, проверка еще продолжается. Запись была сделана на видеокамеру продуктового супермаркета. На ролике видно, что снег и наледь свалились с крыши в тот момент, когда бабушка с 4-месячной девочкой выходила из магазина. Крупный кусок льда угодил прямо в коляску, ударив по ее козырьку. Женщина в панике забежала в супермаркет.







Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ работники супермаркета в день происшествия, женщина попросила вызвать «скорую помощь», которая приехала в течение нескольких минут.











Напомним, инцидент произошел в прошлую пятницу, 10 марта, у дома № 8 на ул. Пархоменко. В результате случившегося ребенка доставили в больницу — девочка получила закрытый перелом лобной кости и ушиб мозга легкой степени. Сегодня медики сообщили, что ее должны выписать в течение дня.

