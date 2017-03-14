Топ-менеджера УК оштрафовали на 50 тысяч за ошибки в платежках за коммуналку

Прокуратура Новосибирска уличила управляющую компанию «ДОСТ-Н» в том, что она неправильно рассчитывала плату за коммунальные услуги для жильцов 5-этажки на ул. Советской.





Как показала прокурорская проверка, управляющая компания не знала точную площадь дома № 40 на ул. Советской и не пыталась ее уточнить — это повлияло на размер начислений.







«Ресурсоснабжающая организация подает сведения о 2986 "квадратах". На сайте "Реформа ЖКХ", который в свободном доступе, по состоянию на 13 декабря, когда мы проводили поверку, было 2623, т.е. на 300 "квадратов" меньше. В техническом паспорте на дом — 3331. Как минимум 3 варианта площади дома», — описала ситуацию старший помощник прокурора Новосибирска Светлана Бохан.







На нарушение своих прав обратили внимание сами жильцы дома и пожаловались в прокуратуру.





Как уточнили в пресс-службе прокуратуры НСО, от площади дома напрямую зависит то, сколько жители платят за коммунальные услуги. «Площадь многоквартирного дома влияет на расчет по коммунальным ресурсам на содержание общего имущества дома и на расчет платы за установку общедомовых приборов учета энергии», — отметили в ведомстве.





После проверки прокуратура Новосибирска внесла представление генеральному директору ООО «ДОСТ-Н». Как уточнили в облпрокуратуре, управляющая компания уже устраняет нарушения.







«У нас есть справка из ГЖИ (государственная жилищная инспекция. — О.Х.), которая говорит о том, что, скорее всего, когда управляющая компания все приведет к единому знаменателю, то сумма на каждого гражданина, плата [за коммунальные услуги и общедомовые приборы учета] — она уменьшится», — сообщила Светлана Бохан.







Также она отметила, что мировой судья Железнодорожного района Новосибирска оштрафовал главного энергетика управляющей компании на 50 тыс. руб. по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Это постановление не вступило в законную силу, сейчас оштрафованный работник пытается его оспорить.







«Они в части [размера] штрафа обжалуют. То есть 50 тыс. — это минимум, но при наличии у лица оснований (например, если у него имеются кредиты и т.д.) в принципе могут уменьшить, есть такая судебная практика», — пояснила Светлана Бохан.







В свою очередь начальник регистрационно-правового отдела управляющей компании «ДОСТ-Н» Надежда Бран сообщила НГС.НОВОСТИ, что сейчас у организации есть «все площади по данному дому, сведения по всем площадям».







«И указанные сведения направлены ресурсоснабжающим организациям в полном объеме на сегодняшний день», — прокомментировала Надежда Бран.







Также сегодня НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что прокуратура Дзержинского района Новосибирска добилась крупного штрафа для управляющей компании «СПАС-Дом» за неправильное начисление квартплаты.