«Тойоту» намотало на столб под развязкой Бугринского моста: погибла молодая пассажирка

«Тойота» обняла столб так, что крыша оказалась полностью замята в салон



Молодой водитель «Тойоты Марк 2» врезался в световую опору на ул. Ватутина в Новосибирске — чтобы вытащить людей, машину разрезали спасатели.





«Водитель на Toyota Mark II ехал по Ватутина со стороны Аникина в сторону Немировича-Данченко и врезался в световую опору справа по ходу движения. Водителю около 18 лет, права получил 1 февраля.





Свидетели говорят, что быстро ехал, перестраивался на большой скорости справа и слева, видимо, не справился с управлением»,





— рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







Спасатели МАСС разрезали «Тойоту», чтобы вытащить водителя и пассажирку









По данным ГИБДД, водителя доставили в больницу с предварительным диагнозом перелом бедра. А молодая пассажирка иномарки, сидевшая на переднем сиденье, погибла. Девушке было 16–18 лет, ее личность еще не установлена.







Машина врезалась в световую опору на ул. Ватутина, недалеко от развязки Бугринского моста







По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас», авария произошла в 16:00 под развязкой Бугринского моста.





«Предположительно, автомобиль залетел на снежную бровку, его раскрутило и отбросило в столб. Автомобиль обнял столб так, что крыша оказалась полностью замята в салон. Водитель и молодая девушка, находившиеся в салоне, оказались зажаты металлом», — сообщает «Автоспас».







Молодая пассажирка «Тойоты» погибла, водитель иномарки сейчас в больнице







Пассажиров из деформированной «Тойоты» извлекали муниципальные спасатели МАСС. Они разрезали металл гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин.







Несколько дней назад, 11 марта, страшное смертельное ДТП произошло на Пашинском переезде. Chevrolet Captiva столкнулся с грузовой «ГАЗелью», которая отлетела на обочину и зацепила там 61-летнего прохожего, мужчину спасти не удалось. А у «Шевроле» от удара о грузовик практически полностью снесло переднюю часть.

