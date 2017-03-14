«Тойоту» намотало на столб под развязкой Бугринского моста: погибла молодая пассажирка
Молодой водитель «Тойоты Марк 2» врезался в световую опору на ул. Ватутина в Новосибирске — чтобы вытащить людей, машину разрезали спасатели.
«Водитель на Toyota Mark II ехал по Ватутина со стороны Аникина в сторону Немировича-Данченко и врезался в световую опору справа по ходу движения. Водителю около 18 лет, права получил 1 февраля.
Свидетели говорят, что быстро ехал, перестраивался на большой скорости справа и слева, видимо, не справился с управлением»,
— рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
По данным ГИБДД, водителя доставили в больницу с предварительным диагнозом перелом бедра. А молодая пассажирка иномарки, сидевшая на переднем сиденье, погибла. Девушке было 16–18 лет, ее личность еще не установлена.
По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас», авария произошла в 16:00 под развязкой Бугринского моста.
«Предположительно, автомобиль залетел на снежную бровку, его раскрутило и отбросило в столб. Автомобиль обнял столб так, что крыша оказалась полностью замята в салон. Водитель и молодая девушка, находившиеся в салоне, оказались зажаты металлом», — сообщает «Автоспас».
Пассажиров из деформированной «Тойоты» извлекали муниципальные спасатели МАСС. Они разрезали металл гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин.
Несколько дней назад, 11 марта, страшное смертельное ДТП произошло на Пашинском переезде. Chevrolet Captiva столкнулся с грузовой «ГАЗелью», которая отлетела на обочину и зацепила там 61-летнего прохожего, мужчину спасти не удалось. А у «Шевроле» от удара о грузовик практически полностью снесло переднюю часть.
Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus