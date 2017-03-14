«Тойоту» намотало на столб под развязкой Бугринского моста: погибла молодая пассажирка

«Тойота» обняла столб так, что крыша оказалась полностью замята в салон
«Тойота» обняла столб так, что крыша оказалась полностью замята в салон

Молодой водитель «Тойоты Марк 2» врезался в световую опору на ул. Ватутина в Новосибирске — чтобы вытащить людей, машину разрезали спасатели.


«Водитель на Toyota Mark II ехал по Ватутина со стороны Аникина в сторону Немировича-Данченко и врезался в световую опору справа по ходу движения. Водителю около 18 лет, права получил 1 февраля. 


Свидетели говорят, что быстро ехал, перестраивался на большой скорости справа и слева, видимо, не справился с управлением», 


— рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Спасатели МАСС разрезали «Тойоту», чтобы вытащить водителя и пассажирку
Спасатели МАСС разрезали «Тойоту», чтобы вытащить водителя и пассажирку


По данным ГИБДД, водителя доставили в больницу с предварительным диагнозом перелом бедра. А молодая пассажирка иномарки, сидевшая на переднем сиденье, погибла. Девушке было 16–18 лет, ее личность еще не установлена.


Машина врезалась в световую опору на ул. Ватутина, недалеко от развязки Бугринского моста
Машина врезалась в световую опору на ул. Ватутина, недалеко от развязки Бугринского моста


По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас», авария произошла в 16:00 под развязкой Бугринского моста.


«Предположительно, автомобиль залетел на снежную бровку, его раскрутило и отбросило в столб. Автомобиль обнял столб так, что крыша оказалась полностью замята в салон. Водитель и молодая девушка, находившиеся в салоне, оказались зажаты металлом», — сообщает «Автоспас».


Молодая пассажирка «Тойоты» погибла, водитель иномарки сейчас в больнице
Молодая пассажирка «Тойоты» погибла, водитель иномарки сейчас в больнице


Пассажиров из деформированной «Тойоты» извлекали муниципальные спасатели МАСС. Они разрезали металл гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин.


Несколько дней назад, 11 марта, страшное смертельное ДТП произошло на Пашинском переезде. Chevrolet Captiva столкнулся с грузовой «ГАЗелью», которая отлетела на обочину и зацепила там 61-летнего прохожего, мужчину спасти не удалось. А у «Шевроле» от удара о грузовик практически полностью снесло переднюю часть.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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