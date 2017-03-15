В мусорном полигоне под Новосибирском увидели угрозу для самолетов

Экологи просят не строить мусоросортировочный комплекс в Раздольном

Ространснадзор направил губернатору НСО Владимиру Городецкому письмо с рекомендациями по вопросу строительства мусоросортировочного комплекса (МСК) в селе Раздольное Новосибирского района.





Письмо направлено «для принятия правомерного решения по вопросу строительства МСК "Раздольное" в 13,8 км от контрольной точки аэродрома авиационного завода им. Чкалова», отмечается в документе, который имеется в распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ.







Новосибирские экологи из инициативной группы «Поможем реке Издревая» попросили Ространснадзор проверить законность предполагаемого размещения комплекса в селе Раздольное в феврале, пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель инициативной группы Юлия Колеватова.





Активисты борются за сохранение экосистемы реки Издревая и хотели бы видеть там особо охраняемую природную территорию.







Общественники попросили Ространснадзор проверить планируемое размещение мусоросортировочного комплекса в 13,8 км от контрольной точки аэродрома «Ельцовка». Новосибирский авиазавод им. Чкалова использует этот аэродром в качестве испытательной базы.





По мнению экологов, выделение этой площадки под МСК противоречит федеральным правилам (п. 59 Федеральных правил использования воздушного пространства РФ в редакции постановления РФ от 05.09.2011 № 743).







Они запрещают размещение в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов до 15 км от контрольной точки аэродрома свалок, животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.







В ответе Ространснадзора (также имеется в распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ) говорится, что участок, предусмотренный для комплекса «Раздольное», попадает в 15-километровую зону аэродрома.







При этом в письме отмечено, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ правила землепользования и застройки, а также выдача разрешений на строительство входят в полномочия органов местного самоуправления.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратился в Управление госавианадзора, чтобы убедиться в позиции ведомства. В отделе надзора в сфере использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания подтвердили, что в ведомство поступало письмо от экологов, и им направлен ответ. В письме на имя Колеватовой содержится информация об обращении ведомства к губернатору по поводу строительства мусороперерабатывающего комплекса.





Юлия Колеватова говорит, что инициативная группа «Поможем реке Издревая» уже не раз направляла письма губернатору, областному правительству, прокуратуре, уполномоченному по правам человека Новосибирской области, полномочному представителю президента России в СФО, Минтранс РФ и другие ведомства о необходимости провести проверку по факту планирования размещения комплекса в Раздольном.







«Имея в распоряжении ответ Ространснадзора, мы будем снова готовить обращение во все инстанции», — говорит Юлия. По ее словам, органы власти до сих пор не дали однозначного ответа о возможности переноса площадки для строительства.







Напомним, областное правительство заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» по строительству двух мусороперерабатывающих комплексов и двух полигонов ТБО в Верх-Туле и Раздольном прошлым летом.