Мэрия объяснила причины провала плитки в парке «Городское начало»

Посередине тротуара в парке «Городское начало» провалились две плитки



Власти Новосибирска рассказали, откуда в парке «Городское начало» появилась провалившаяся плитка: уплотнились материалы, которыми засыпали теплотрассу после ремонта.





Территорию обследовали специалисты мэрии.





«Выяснилось, что просадки плиточного покрытия тротуара и провал грунта в газоне образовались на участке проведения капитального ремонта теплотрассы», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.







Земляные работы во время капремонта теплотрассы и теплокамеры в 2016 году делали АО «ТеплоЭнергоСтрой» и ООО «СибСтройАгро», территорию привели в порядок в ноябре.







«Однако по истечении времени материалы, используемые для обратной засыпки траншеи, уплотнились,





что послужило причиной просадки плитки и грунта в газоне, особенно в самом теплом месте — над теплокамерой», — пояснили в мэрии.







Комитет мэрии направил этим организациям уведомление, чтобы они убрали дыру до 16 марта. Однако в мэрии добавили, что полностью восстановить тротуар и газон можно только, когда станет тепло — до 15 мая.







12 марта читатель НГС Павел Смирнов прислал в редакцию фотографии провалившейся тротуарной плитки в парке «Городское начало». «Я обратил внимание, что эти два кирпича внутрь провалились и там пустотелость очень большая. Если кто-то ночью или вечером наступит, то вообще может провалиться», — беспокоился мужчина.

