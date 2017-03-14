Власти отказались от планов расширять Богдашку за счет газонов

Мэрия отказалась от намерения расширять ул. Богдана Хмельницкого за счет газонов

Мэрия Новосибирска опровергла новость о своем намерении расширить ул. Богдана Хмельницкого до 6 полос.





Власти не будут расширять ул. Богдана Хмельницкого до 6 полос за счет газонов, несмотря на то, что об этом говорится в проекте планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе. Об этом сообщил пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский.





Напомним, 6 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление, которым утвердил этот проект планировки.





«Проектными решениями сохраняются: как одна из основных магистральная улица общегородского значения с регулируемым движением — ул. Богдана Хмельницкого, но с расширением проезжей части до шести полос движения за счет газонов, с трамвайным движением по центру и, возможно, с выделенными боковыми полосами для автобуса и троллейбуса из-за большого количества маршрутов», — говорится в тексте проекта (приложении к постановлению).





Тем не менее эта часть проекта уже устарела, признают в мэрии.





Как пояснил Артем Роговский, проект планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», мэрия Новосибирска утвердила еще в 2010 году. Этот документ рассчитан до 2030 года и соответствует Генеральному плану города, который был принят 10 лет назад — в 2007 году. Сейчас мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал этот же проект планировки, но с изменениями, которые не коснулись той части документа, где говорится о расширении ул. Богдана Хмельницкого.







«В проекте планировки территории, прилегающей к парку "Сосновый бор", утвержденном в 2010 году, действительно в числе прочих проектных решений предлагается расширение ул. Богдана Хмельницкого до 6 полос.





Но сегодня можно уверенно говорить, что этого не произойдет. Участок ул. Богдана Хмельницкого, где согласно принятому 10 лет назад Генплану Новосибирска до 2030 года могло произойти расширение проезжей части до 6 полос, не так давно был признан достопримечательным местом.





Теперь там запрещено любое изменение характеристик исторически сложившейся градостроительной ситуации. Соответственно, и дорожное строительство там вести нельзя, и никаких "шести полос за счет газонов" там не будет», — сообщил пресс-секретарь мэра.