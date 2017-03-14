Власти отказались от планов расширять Богдашку за счет газонов

Мэрия отказалась от намерения расширять ул. Богдана Хмельницкого за счет газонов
Мэрия отказалась от намерения расширять ул. Богдана Хмельницкого за счет газонов

Мэрия Новосибирска опровергла новость о своем намерении расширить ул. Богдана Хмельницкого до 6 полос.


Власти не будут расширять ул. Богдана Хмельницкого до 6 полос за счет газонов, несмотря на то, что об этом говорится в проекте планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе. Об этом сообщил пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский.


Напомним, 6 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление, которым утвердил этот проект планировки.


«Проектными решениями сохраняются: как одна из основных магистральная улица общегородского значения с регулируемым движением — ул. Богдана Хмельницкого, но с расширением проезжей части до шести полос движения за счет газонов, с трамвайным движением по центру и, возможно, с выделенными боковыми полосами для автобуса и троллейбуса из-за большого количества маршрутов», — говорится в тексте проекта (приложении к постановлению).


Тем не менее эта часть проекта уже устарела, признают в мэрии.


Как пояснил Артем Роговский, проект планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», мэрия Новосибирска утвердила еще в 2010 году. Этот документ рассчитан до 2030 года и соответствует Генеральному плану города, который был принят 10 лет назад — в 2007 году. Сейчас мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал этот же проект планировки, но с изменениями, которые не коснулись той части документа, где говорится о расширении ул. Богдана Хмельницкого.


«В проекте планировки территории, прилегающей к парку "Сосновый бор", утвержденном в 2010 году, действительно в числе прочих проектных решений предлагается расширение ул. Богдана Хмельницкого до 6 полос.


Но сегодня можно уверенно говорить, что этого не произойдет. Участок ул. Богдана Хмельницкого, где согласно принятому 10 лет назад Генплану Новосибирска до 2030 года могло произойти расширение проезжей части до 6 полос, не так давно был признан достопримечательным местом.


Теперь там запрещено любое изменение характеристик исторически сложившейся градостроительной ситуации. Соответственно, и дорожное строительство там вести нельзя, и никаких "шести полос за счет газонов" там не будет», — сообщил пресс-секретарь мэра.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Кряжева (РИА Новости)

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