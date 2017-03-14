Главврач «скорой» попросила не лишать прав наглых водителей

Ирина Большакова, главврач Новосибирской станции скорой помощи



Врачи «скорой помощи» и ГИБДД предложили повысить штрафы для водителей, не пропускающих автомобили экстренных служб на дорогах. Как рассказал сегодня, 14 марта, заместитель начальника отдела УГИБДД ГУ МВД России по НСО Павел Головин, большинство новосибирских автомобилистов пропускают машины «скорой помощи» с включенными маячками. «Достаточно вежливо, достаточно оперативно уступают движение “скорой помощи”, и это нас радует. Нет повального такого, что человек целенаправленно не пропускает "скорую помощь". Бывает, водитель задумался, отвлекся», — объяснил Головин.





Он отметил, что сегодняшнее наказание для водителей, целенаправленно не пропускающих автомобили «скорой», — штраф 500 руб. и лишение прав на 1–3 месяца, устарело «с учетом инфляции». Однако Павел Головин затруднился назвать справедливую сумму штрафа для таких наглых водителей.





«Здесь, понимаете, философская позиция — кому-то 500 руб. — деньги, кто-то неделю их будет зарабатывать, а кому-то покушать стоит дороже. В ряде стран есть дифференцированный подход к штрафу за одно и то же правонарушение», — высказался начальник отдела.





Глава Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова высказалась против прозвучавшей накануне идеи пожизненного лишения прав водителей-нарушителей.





«Потому что для человека иногда это единственно возможный заработок, [способ] содержания его семьи, и отобрать права — это лишить не только его, но и лишить его семью, его детей [денег на жизнь]. Мне кажется, уместнее было бы устроить какие-то общественные работы на благо горожан города, может быть, штрафы более высокие [сделать], чтобы все это пошло в бюджет, в казну, и было использовано с каким-то толком», — считает Ирина Большакова.





Этой зимой новосибирцев возмутило поведение водителя «Жигулей», который на час специально перегородил врачам «скорой» выезд из двора, — многие горожане просили лишить мужчину водительских прав. Однако у автомобилиста была другая версия событий.