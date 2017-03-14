Водитель автобуса набросился на коллегу после проигрыша в гонке 

На остановке «Цирк» водитель автобуса № 35 вышел из кабины и начал пинать переднюю дверь автобуса № 79, стучать по боковому стеклу кабины и громко ругаться



Новосибирец пожаловался властям на поведение водителя автобуса № 35, который выскочил из кабины и набросился на обогнавший его автобус другого маршрута — перевозчик заявил, что может уволить водителя.





Конфликт водителей, свидетелем которого стал новосибирец, произошел 12 марта около 12:30 на остановке «Цирк».





«Я ехал со стороны левого берега на 35-м автобусе "Дюканова – Виталия Потылицына". И на площади Лунинцев наш 35-й автобус ближе к центру проезжал, а справа его обошел 79-й автобус "Юго-Западный – Сад Мичуринцев". Тут начались у них гонки, до остановки-то недалеко, 79-й остановился, а наш 35-й разогнался и по тормозам, что народ едва не попадал, только сумки попадали. И наш водитель подъехал очень близко к 79-му, они почти зеркалами соприкасались», — рассказал новосибирец Алексей Яновский.







На остановке «Цирк» Яновский вышел и заметил, что водитель 35-го автобуса вышел из кабины и начал со всей силы пинать переднюю дверь автобуса № 79, стучать по боковому стеклу кабины, громко ругался и не реагировал на угрозы пассажиров вызвать полицию.







«А водитель 79-го автобуса предпочел не открывать двери и оставался в кабине. Водитель автобуса № 35 пришел в себя, когда увидел у другого водителя в руках монтировку. Он тогда успокоился, сел [обратно за руль]», — описал происходящее Яновский.







Корреспондент сайта НГС обратилась за комментариями к перевозчику ООО «Магистраль», обслуживающему маршрут № 35.





«Сегодня вечером будем проводить расследование. Мы еще будем связываться с представителями 79-го маршрута, нам главное, чтобы не было преувеличено ничего. И если факты подтвердятся, то водитель будет уволен», — рассказали в ООО «Магистраль».





С перевозчиком ООО «Ника», обслуживающим маршрут № 79, корреспонденту НГС связаться не удалось — телефон компании все время был занят.







Кроме того, Алексей Яновский пожаловался на ситуацию на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ). На сайте опубликован ответ учреждения: «Вы почему полицию-то не вызвали?! Очень просто набрать на сотовом телефоне номер 102, приедут моментально. А Вы нам пишете "по горячим следам"».







Скрин с сайта ЦУГАЭТа





Водители автобусов в последнее время часто удивляют новосибирцев. Например, недавно пассажиры автобуса № 45 в Новосибирске заметили заледеневшее лобовое стекло — чтобы видеть дорогу, водитель вручную соскабливал с него изморозь.

