Крупная управляющая компания получила штраф в четверть миллиона за завышенные счета по квартплате

Крупная управляющая компания получила штраф в четверть миллиона за завышенные счета по квартплате

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска добилась штрафа для управляющей компании «СПАС-Дом» за неправильное начисление квартплаты.


В январе 2017 года прокуратура Дзержинского района проверила, как управляющая компания начисляет квартплату жильцам дома № 19 на Гусинобродском шоссе. 


«Проверка показала, что в 2008 году собственники многоквартирного дома решили утвердить плату за работы (услуги) по содержанию (ремонту) общего имущества в многоквартирном доме в размере 18,00 руб. /кв. м. В нарушение требований жилищного законодательства <...> управляющая компания начисляла жильцам плату в большем размере, а именно 18,72 руб./кв. м», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.


Как уточнили в прокуратуре Дзержинского района Новосибирска, работники ведомства обнаружили незаконные начисления, когда проверили квартплату с января 2014 года по ноябрь 2016 года.


Прокуратура Дзержинского района потребовала от директора управляющей компании устранить нарушения. УК «СПАС-Дом» удовлетворила это представление и сделала собственникам квартир перерасчет больше чем на 130 тыс. руб., отмечают в облпрокуратуре.


За нарушение мировая судья Центрального района Новосибирска оштрафовала ЗАО «УК «СПАС-Дом на 250 тыс. руб. по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). 


В управляющей компании неправильные начисления квартплаты объяснили ошибкой, которую УК «Спас-Дом» устранила еще до того, как нарушение обнаружила прокуратура. Перерасчет жильцам управляющая компания сделала тоже еще до прокурорской проверки, пояснил НГС.НОВОСТИ первый заместитель гендиректора УК «СПАС-Дом» Андрей Харланов.


«Были формальные нарушения... Там переводилась услуга, по-моему, по ТБО с числа человек на квадратные метры. Ну приводили в соответствие. Раньше же начислялось по числу человек, а в соответствии с законодательством должно быть с квадратного метра, и в конце года произведена была корректировка. Вышел сбой. То есть обычный технический момент, ничего такого. Ошибка была устранена нами еще до проверки. Формально — да, прокуратура выявила это нарушение и пошла в суд», — отметил Андрей Харланов.


Также он пояснил, что сейчас управляющая компания оспаривает штраф, надеясь хотя бы уменьшить его размер.


Жители Новосибирска достаточно часто сталкиваются с несправедливыми, на их взгляд, начислениями квартплаты. Например, неделей ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как жителям дома по ул. Трудовой прислали платежки с доплатой за прошлогоднее тепло.

Ольга Хмелевская
Фото  из архива НГС

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