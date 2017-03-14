Коммунальщики посыпали песком абсолютно чистый и сухой асфальт

Официальный представитель Федерации автовладельцев России по Новосибирску Михаил Мезенцев снял на видео, как рабочие посыпают песком асфальт без снега.







«Примерно 7:35. Иду на работу, никого не трогаю. Вижу вдали странно движущийся грузовик с каким-то людьми в кузове, в оранжевых жилетах. Ускоряю шаг, начинаю догонять, так как движется грузовик медленно, и в этот момент понимаю, что это за автомобиль и что эти люди посыпают песком сухой асфальт», — рассказал НГС.НОВОСТИ Михаил Мезенцев. По его словам, он снял видео на ул. Ольги Жилиной у дома № 73.







Алексей Громоздин, главный инженер ДЭУ № 1, обслуживающего эту улицу, пояснил, что на асфальте все-таки есть наледь.











«Пройдя сегодня с утра по Ольги Жилиной, мы не видели того, что называется голый асфальт. Там была наледь, а так как техника туда не заходит, просто физически не может там проехать, поэтому разбрасывали с машины.





Просто наледь не сплошняком, и людям, которые едут в машинах, кажется, что песок бросают в никуда», — сообщил Громоздин.







Вчера по итогам недели региональный минздрав сообщил, что горожане стали реже падать на гололеде. Медики связывают это с тем, что новосибирцы адаптировались к ходьбе по скользкой поверхности.