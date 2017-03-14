Полиция рассказала о состоянии упавшего около «Ленты» мужчины
Полиция рассказала о состоянии мужчины, упавшего с высоты у гипермаркета «Лента» в Ленинском районе Новосибирска.
«Мужчина получил переломы. Он занимался монтажом рекламных баннеров на гипермаркете "Лента"», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Также полицейские добавили, что рабочий сейчас в больнице.
Как уточнили в полиции, пострадавшему — 36 лет. Сейчас оперативники проводят доследственную проверку по факту случившегося.
13 марта о происшествии в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил читатель. По его словам, инцидент произошел около 17:00 на ул. Кирзаводская, 1«а».
Ольга Власова
Фото читателя
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