Могут дать пощечину: врачи «скорой» пожаловались на агрессивных пациентов

Помощь коллег после вызова к агрессивным пациентам понадобилась 40 докторам «скорой»

Главврач Новосибирской станции скорой помощи рассказала о десятках нападений пациентов на врачей бригады — только за прошлый год после визита к пациентам ушли на больничный с различными травмами 40 докторов. «Очень острые иногда возникают ситуации, когда мы сталкиваемся с лицами в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно настроенными людьми, лицами в состоянии наркотического опьянения, и, к сожалению, специфика нашей работы такова, что таких пациентов у нас очень много», — сообщила Ирина Большакова.







По ее словам, только в 2016 году докторам «скорой помощи» пришлось взять около 40 больничных листов после общения с больными и их родственниками: все они получили травмы, от растяжения связок и ушибов до сотрясения головного мозга. Кроме того,





некоторые пациенты могут дать пощечину сотрудникам «скорой помощи» или выкинуть за дверь их сумки, посетовала руководитель станции.





Она подчеркнула, что такие случаи почти никогда не доходят до заявлений в полицию, и привела в пример недавнюю историю. «В частный сектор вызывается фельдшер скорой медицинской помощи, где супруг и супруга в состоянии алкогольного опьянения, по двору бегают алабаи (среднеазиатская овчарка. — М.М.). И требует мужчина, чтобы у его жены освидетельствовали побои.





Фельдшер предлагает поехать в травмпункт и освидетельствовать побои там, на что следует грубое предложение: "Или ты освидетельствуешь здесь, либо ты отсюда не выйдешь". Это удержание. Хочешь — выходи, но алабаи бегают по двору. Было нападение или нет? Фельдшер обратился в полицию, полиция помогла выйти нашему фельдшеру, приехали буквально за минуту», — описала Ирина Большакова.





На вопрос о том, не стоит ли вооружить врачей, например, электрошокерами, Большакова заметила: большинство врачей не смогут его применить, так как «приезжают помогать», и к тому же пациентов с электрокардиостимуляторами такое оружие может убить.





Нападения неадекватных новосибирцев на бригады «скорой помощи» случаются не только в частном секторе, но и в самом центре города. Так, 5 марта совершенно голый мужчина напал на машину реанимации на ул. Ленина. По информации врачей, сейчас этот мужчина находится в психиатрической больнице.