На Кошурникова провалилась дорога и машины встали в пробку

В Октябрьском районе на проезжей части ул. Кошурникова образовалась яма, из-за которой дорогу сузили на семь метров.


Из-за сужения проезжей части на этом участке образуются небольшие заторы
Из-за сужения проезжей части на этом участке образуются небольшие заторы


Проезжая часть на ул. Кошурникова у дома № 42 (в сторону станции метро «Золотая Нива») стала уже на одну полосу до 17 марта, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


«Просадка грунта на ул. Кошурникова, 42 образовалась в результате подтопления сетевой водой с теплотрассы по ул. Кошурникова», — пояснили в отделе стратегических коммуникаций АО «СИБЭКО».


Сотрудники «СИБЭКО» обещают устранить аварию до 17 марта
Сотрудники «СИБЭКО» обещают устранить аварию до 17 марта


Чуть конкретнее смогли описать ситуацию в дорожно-эксплуатационном учреждении № 1 (ДЭУ-1). «На той неделе был провал, яму засыпали на выходных, но провал прогрессирует. Яма практически квадратная, больше метра», — сказали в ДЭУ.


Сегодня, 14 марта, корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на месте и увидел, что рабочие уже забетонировали провал. На пути к проблемному участку стал собираться затор.


С начала года это не первая коммунальная авария в районе станции метро «Золотая Нива». В конце февраля на участке теплотрассы от ул. Автогенной до ул. Никитина специалисты обнаружили дефект. Тогда вода вылилась на перекресток ул. Кошурникова и Богаткова.

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова

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