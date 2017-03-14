На ОбьГЭС прилетела редкая птица кедровка

Кедровки не гнездятся в Новосибирске — значит птица прилетела издалека

Жительница ул. Молодости в Новосибирске Елена Ульянова заметила и сфотографировала редкую для города птицу — кедровку.







«Такую птицу в нашем микрорайоне лично я видела впервые. Сначала птицу спугнули проходившие мимо по тропинке женщина с собакой. Собака погналась за птицей, и кедровка улетела. Но через несколько минут она вернулась на то же место, мне удалось сделать несколько фотографий», — рассказала НГС.НОВОСТИ Елена Ульянова сегодня,14 марта.







Орнитолог Алексей Яновский отметил, что кедровки в Новосибирске не гнездятся.





«Как следует из названия этой птицы, ее основной корм — кедровые орешки. А на них не каждый год урожай бывает. В прошлом году лето было урожайное. Но сейчас шишки все уже под снегом и сложно сказать, чем именно они питаются. Наверное, есть какие-то альтернативные источники корма — почки, какие-то семена», — отметил орнитолог.







Кедровок новосибирцы изредка встречают летом, а до этого НГС писал, что ее замечали весной 2015 года. «Лично видел их в Академгородке. Зимой они вынуждены перемещаться на большие расстояния. Они даже близко к Новосибирску не гнездятся, предпочитают более густые леса. Очень шумные птицы, могут одиночно перелетать или группами», — отметил Яновский.

