На ОбьГЭС прилетела редкая птица кедровка

Кедровки не гнездятся в Новосибирске — значит птица прилетела издалека
Кедровки не гнездятся в Новосибирске — значит птица прилетела издалека

Жительница ул. Молодости в Новосибирске Елена Ульянова заметила и сфотографировала редкую для города птицу — кедровку.


«Такую птицу в нашем микрорайоне лично я видела впервые. Сначала птицу спугнули проходившие мимо по тропинке женщина с собакой. Собака погналась за птицей, и кедровка улетела. Но через несколько минут она вернулась на то же место, мне удалось сделать несколько фотографий», — рассказала НГС.НОВОСТИ Елена Ульянова сегодня,14 марта.


Орнитолог Алексей Яновский отметил, что кедровки в Новосибирске не гнездятся. 


«Как следует из названия этой птицы, ее основной корм — кедровые орешки. А на них не каждый год урожай бывает. В прошлом году лето было урожайное. Но сейчас шишки все уже под снегом и сложно сказать, чем именно они питаются. Наверное, есть какие-то альтернативные источники корма — почки, какие-то семена», — отметил орнитолог.


Кедровок новосибирцы изредка встречают летом, а до этого НГС писал, что ее замечали весной 2015 года. «Лично видел их в Академгородке. Зимой они вынуждены перемещаться на большие расстояния. Они даже близко к Новосибирску не гнездятся, предпочитают более густые леса. Очень шумные птицы, могут одиночно перелетать или группами», — отметил Яновский. 

Анна Наумцева
Фото Елены Ульяновой

Прочтений: 5564
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено