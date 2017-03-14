Новосибирцы сняли юмористическое шоу про низкокалорийные блюда

Новосибирское шоу «Не забудь посолить» про то, как готовить вкусно, быстро и полезно
Новосибирское шоу «Не забудь посолить» про то, как готовить вкусно, быстро и полезно


В Сети появился первый выпуск юмористического шоу о еде «Не забудь посолить!», которое снимают новосибирцы


«Мы хотим рассказывать о диетических и низкокалорийных блюдах — таких полезных… Т.е. когда что-то вкусненькое охота, но, чтобы оно было полезным и вкусным, а приготовлено быстро. И это шоу еще с элементами юмора», — объяснил концепцию передачи автор и ведущий шоу, а также сотрудник молодежного центра «Содружество» Андрей Либман. Он пояснил, что в каждом видео со своим рецептом появляется какое-то медийное в городе лицо.


«Во втором шоу, скорее всего, будут готовить низкокалорийный торт», — объяснил Андрей Либман 
«Во втором шоу, скорее всего, будут готовить низкокалорийный торт», — объяснил Андрей Либман 


Съемка проходит в ИКЕА в пространстве «Место есть». Над одним видео работают порядка 2 часов, а потом все это превращается в 3–5-минутный выпуск. Периодичность выхода — раз в 2 недели. Расходы на съемки и продукты покрывает молодежный центр.


В первом выпуске солист новосибирской группы Green Gunpowder Алексей Иванов готовит по рецепту диетическую пиццу с вареными помидорами. Следующий выпуск запланирован про низкокалорийный торт.


В ноябре 2016 года НГС рассказал о съемке пилотного проекта кулинарного шоу про то, как есть и худеть одновременно. 



Илья Калинин
Фото предоставлены Андреем Либманом
Видео youtube.com

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