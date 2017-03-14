Дело об огромных сосисках передадут в томский суд





Упаковки конкурирующих сосисок



14 марта Арбитражный суд встал на сторону компании «Торговая площадь» в споре с «Сибирской продовольственной компанией» о схожести брендов сосисок.





Ранее УФАС возбудило дело в отношении «Торговой площади», на которую пожаловалась СПК из-за схожести оформления продукции.





«Компания пожаловалась на упаковку одного из видов продукции "Торговой площади" под брендом "ЗDоровая сосиска", указав, что "Торговая площадь" использовала на упаковке собственных сосисок изображение, "сходное до степени смешения с товарным знаком «Большая SOSиска» компании СПК"», — сказано в сообщении «Торговой площади». В июле 2016 года антимонопольная служба решила, что упаковки конкурирующих сосисок действительно схожи.





Тем не менее Арбитражный суд Новосибирской области признал это решение неправомерным. Суд посчитал, что «Большая SOSиска» все-таки отличается от «ЗDоровой сосиски», сообщили в компании «Торговая площадь».



На сайте Арбитражного суда Новосибирской области текст решения еще не опубликован, однако сказано, что иск «Торговой площади» к УФАС удовлетворен.







«У нас было очень много доводов, это дело из трех томов, последняя наша позиция была оформлена на 16 страницах», — сообщила НГС представитель «Торговой площади» Анна Кокорина.





В официальном комментарии компании, который прислала Кокорина, сказано, что основным аргументом было то, что в товарном знаке «Большая SOSиска» нет как такового изображения сосиски.





«По нашему мнению, охране подлежит только то, что зафиксировано актом государственной регистрации.





Сам правообладатель товарного знака "Большая SOSиска" заявлял на регистрацию "неких фантазийных персонажей", это буквальная цитата из заявки на регистрацию, и никогда не заявлял в качестве объекта регистрации такой объект, как "анимированная сосиска"», — сказано в комментарии.





«Они в своем заявлении утверждали, что мы копируем их товарный знак. Если посмотреть на их товарный знак и нашу упаковку, то отличий очень много, они не похожи. Доводы СПК несостоятельны, мы это и доказывали», — объяснила девушка.





Сегодня, по ее словам, сосиски «Торговой площади» выходят под тем же названием, но в упаковке с другой цветовой гаммой, однако анимированная сосиска с нее никуда не исчезла. Эти сосиски, по словам Кокориной, входят в топ-5 самых популярных продуктов компании.





Cпециалист юридической службы холдинга «Российские мясопродукты», в который входит СПК, Юлия Дорофеева подтвердила, что сегодня суд признал решение УФАС 2016 года недействительным.





«Мы считаем судебное решение принято с нарушением норм действующего законодательства и подлежит отмене.





В ближайшее время от нас будет подана жалоба на указанное решение в апелляционную инстанцию, решение не вступило в законную силу»,





— ответили в СПК.





В УФАС сообщили, что решение антимонопольной службы по делу признано недействительным, однако финальная точка в разбирательстве еще не поставлена. «Сегодня было оглашена резолютивная часть, решение суда не изготовлено в полном объеме и не вступило в силу. Поскольку данное решение принято судом первой инстанции, оно может быть обжаловано (и будет нами обжаловано) в апелляционной инстанции. Точка в данном вопросе еще не поставлена. [Это] всего лишь одна из стадий защиты наших решений в суде», — сообщили в пресс-службе УФАС.





После того, как апелляции подадут, их рассмотрит следующая инстанция Арбитражного суда в Томске.





Ранее НГС.НОВОСТИ подробно писали о сосисках большого диаметра, в 2012 году эксперты рассказывали, что страсть новосибирцев к большим порциям только растет.