Губернатор назвал отставку тренера ХК «Сибирь» мужским поступком

Хоккеисты новосибирской «Сибири» во время матча с ХК «Сочи»
Хоккеисты новосибирской «Сибири» во время матча с ХК «Сочи»

14 марта на встрече с журналистами губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий прокомментировал итоги сезона хоккейного клуба «Сибирь».


«Я думаю, что клубу достаточная поддержка оказывается в виде, прежде всего, горячей любви самих болельщиков. Как бы там сложно не складывалась ситуация, по качеству игры или по результативности, полный аншлаг —  это уникальность в России. С другой стороны, сезон нельзя считать удачным — команда не попала в плей-офф. Но в то же время есть и объективная ситуация — в середине сезона 8 ключевых игроков во главе с Салаком были травмированы, это был серьезный момент. В то же время нет худа без добра: молодежь, которая вышла из "Снайперов", молодежной команды, они сумели пройти такую тернию, когда полсезона на них держалось», — сказал губернатор.


Он сообщил, что сейчас идет формирование команды.


«Мы не ставим задачу привлечь суперзвезд с громкими именами за громадные деньги. Задача — опереться на костяк молодежного состава и продолжить работу в следующем сезоне», — объяснил Городецкий.


Губернатор рассказал, что «Сибирь» лишилась главного тренера, а остальной тренерский состав остался. При этом, по мнению Городецкого, отставка главного тренера клуба Андрея Скабелки была «мужским поступком».


«Сам оценил, что не в полной мере выполнил задачи, которые стояли, и не счел возможным дальше продолжать свою миссию в роли главного тренера.


Сейчас работа ведется по поиску того, кто заменит [Скабелку], но только не в идеологии: "Вы мне закупите новых звезд, и я плей-офф со свистом выиграю". Нет, у нас путь взращивания своих собственных [хоккеистов]», — заявил губернатор.


Он добавил, что на следующей неделе запланировано заседание попечительского совета ХК «Сибирь», на котором будут скорректированы планы и задачи на следующий сезон, в том числе и по финансовому обеспечению команды.


Новосибирская «Сибирь» завершила сезон на 9-й строчке турнирной таблицы регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, клуб остался без серии плей-офф впервые с 2012 года.

Ксения Евдокимова
Фото Никиты Ростова

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