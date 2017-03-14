Журнал MAXIM позвал новосибирских девушек на конкурс красоты

Участница прошлого конкурса красоты от журнала MAXIM Елена Самко



Журнал MAXIM объявил масштабные поиски красавицы для своей обложки, прислать фотографии на конкурс могут в том числе и жительницы Новосибирска.





«В конкурсе могут принять участие все девушки старше 18 лет, живущие в России. Главный приз конкурса — появление на обложке сентябрьского номера журнала MAXIM», — сообщается на сайте издания.





Конкурс Miss MAXIM 2017 состоит из трех этапов — регистрация, кастинг и финал. Во время регистрации девушкам нужно заполнить анкету и прислать в редакцию свои фотографии. После этого читатели журнала смогут проголосовать за понравившихся девушек, выбрав одну из случайно подобранной пары участниц.







«За каждую победу в дуэли участница получает один балл, за поражение — теряет один балл. Так формируется рейтинг», — поясняют в редакции MAXIM.







Во второй половине мая определится сотня участниц с лучшим рейтингом. Редакция журнала пригласит их в Москву на кастинг. А 20 июня после кастинга издание выберет 10 финалисток и устроит для них фотосессию.







Финал Miss MAXIM 2017 пройдет 6 июля — победительницу выберет жюри. Главная красавица получит корону, подарки от спонсоров и попадет на обложку журнала. Остальным финалисткам тоже достанутся подарки и фотографии на страницах MAXIM.







В 2016 году журнал MAXIM проводил конкурс красоты совместно с социальной сетью «ВКонтакте». Тогда в топ-100 самых красивых участниц попали три девушки из Новосибирска. Почитать о прошедшем конкурсе можно в материале НГС.НОВОСТИ.