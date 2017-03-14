Два курсанта-разведчика пошли под суд за многотысячные поборы с однокурсников

Новосибирский трибунал вернул следственным органам дело курсантов батальона войсковой разведки Новосибирского высшего военного командного училища Владислава Горецкого и Юрия Исраеляна, которых подозревают в поборах с однокурсников на 600 тыс. руб.







«Следователи, подозреваемые и потерпевшие высказались за закрытие дела и назначение судебного штрафа — достаточно новой меры наказания, которая не влечет за собой судимость. Однако военный суд, обнаружив в материалах дела нарушения, вернул его на доработку», — пишет «КоммерсантЪ».







22-летний Владислав Горецкий и 23-летний Юрий Исраелян попали под следствие летом 2016 года. Основанием для этого стали заявления от полутора десятков их подчиненных. По их словам, со стипендии они ежемесячно выкладывали заместителю командира взвода Горецкому и командиру первого отделения Исраеляну от 500 руб. до 5 тыс. руб.







Военный следственный отдел по Новосибирскому гарнизону СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).





«Пожертвования», как пишет «КоммерсантЪ», шли на ремонт казармы, приобретение стройматериалов, спортинвентаря, газонокосилки, канцелярских принадлежностей, аренду трактора для уборки снега на территории военного вуза, а также в фонд предстоящего выпускного вечера.





За период с апреля 2014-го по июнь 2016 года общая сумма «взносов» составила почти 600 тыс. руб.







Это не первый случай криминала в рядах военных. Прошлое резонансное дело, о котором писали НГС.НОВОСТИ, касалось избиения в элитном подразделении — 24-й отдельной бригаде спецназа ГРУ, дислоцированной в Шилово. Тогда сержант-контрактник избил солдата-срочника, который на год бросил вуз ради службы в армии.