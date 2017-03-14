В Новосибирске открывается фирменный бар винодельни из Крыма





Владельцы закусочной «Тбилиссимо!» открывают винный бар Alma Valley по договоренности с одноименным винодельческим хозяйством в Крыму. Это первый случай в Новосибирске, когда фирменное заведение общепита будет работать под маркой производителя вина, раньше подобное сотрудничество практиковали только пивные бренды и марки крепкого алкоголя.







Зал закусочной достаточно велик и пока почти никогда не бывает полон







Как рассказал представитель «Тбилиссимо!» Андрей Ушаков, винный бар займет часть помещения на ул. Советской, 33, которое закусочная сейчас занимает полностью. «Бару будет выделено отдельное пространство, для его работы будет создано отдельное юридическое лицо с правом продавать алкоголь», — сообщил Ушаков. Сейчас в «Тбилиссимо!» можно купить только бутылочное грузинское пиво.







Для нового проекта будет разработано отдельное меню







По договору с хозяйством Alma Valley новосибирский бар уделит продукции этой компании не менее 60 % своей винной карты. Меню в баре также будет отдельным, составленным специально для сопровождения вина. Заработать Alma Valley bar должен во второй половине апреля.





Alma Valley — проект российских предпринимателей в Крыму, который был начат еще до вхождения полуострова в состав России. Хозяйство располагает 180 га виноградников в Альминской долине недалеко от Бахчисарая.







Фирменные винные бары — совершенно новое направление не только для Новосибирска, но и для российского ресторанного рынка в целом. До сих пор такого рода заведения открывались только в сотрудничестве с пивоваренными брендами. Так, например, в прошлом году в городе заработал пивной ресторан «Бочкари» (марка «Бочкаревского пивоваренного завода»), из международных марок можно упомянуть Paulaner и Prazacka.