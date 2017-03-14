Московская компания купила мелькомбинат на Большевистской за 315 миллионов  

Новосибирский мелькомбинат № 1 на ул. Большевистской

Московская компания ООО «Первый доходный дом» приобрела на аукционе имущественный комплекс Новосибирского мелькомбината № 1 за 315 млн руб. — предприятие находится в банкротстве с конца 2015 года.





Информация о торгах, прошедших 13 марта, опубликована на сайте utender.ru.





Вторым участником торгов было АО «Новосибирский мелькомбинат», предложившее за лот начальную цену — около 300 млн руб.





Победитель аукциона ООО «Первый доходный дом», по данным «СПАРК», зарегистрировано в Москве, основное направление деятельности — «покупка и продажа собственного недвижимого имущества». Владелец и генеральный директор компании — Лев Третьяков, который также числится руководителем и совладельцем нескольких коммерческих организаций, занимающихся управлением недвижимостью. В беседе с газетой «КоммерсантЪ» Третьяков сообщил, что не располагает в Сибири другими активами, связанными с зерновым бизнесом, и планирует привлекать «профильных специалистов» для развития мелькомбината.





Новосибирский мелькомбинат № 1 — не единственное крупное предприятие города, которое меняет владельцев в этом году. На весну запланировано проведение торгов по продаже типографии «Советская Сибирь», которая сейчас находится в федеральной собственности — НГС.НОВОСТИ публиковали фоторепортаж об одном из крупнейших предприятий НСО.